Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que los ministros de Estado continuarán respaldando al gobierno del presidente Pedro Castillo pese a que puedan dejar sus cargos. Durante la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado en Puno, señaló que, pese a los cuestionamientos al gobierno, "no estoy temblando por más críticas que haya".

"Cae un ministro o un Consejo de Ministros, vendrá otro, pero el programa debe ser siempre el mismo, por lo menos en los cinco años de gobierno para el cual ha sido elegido Pedro Castillo, pero nosotros, los ministros, podemos estar ahora en el cargo y mañana podemos ya no estar, pero estaremos respaldándolo en el lugar donde nos encontremos", señaló.

"Aquí no estamos por el puesto, sino para defender los intereses del país y poderlo sacar del subdesarrollo para eliminar esas enormes diferencias sociales, que no es propio de una sociedad civilizada. Del lugar que estemos, estaremos con el Gobierno, siempre y cuando continúe con este programa emprendido en favor de los más necesitados", añadió.

En otro momento de la sesión realizada en Puno, el jefe del Gabinete Ministerial volvió a referirse a la polémica que generó unas declaraciones suyas en las que citó al genocida Adolf Hitler como ejemplo de desarrollo en Alemania. Esta vez, el ministro citó los avances durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, actualmente preso.

"Ayer di un ejemplo de cómo el criminal más avezado puede hacer obras positivas. Ahora voy a dar un ejemplo del Perú: un gobernante de los más avezados, y que ahora se encuentra detrás de rejas (…) ¿Puedo decir que no hizo algo bueno? Estaría faltando a la verdad. Soy persona honesta y no tengo miedo a nada porque no estoy aferrado al cargo", indicó.

"He aprendido en mi vida a poder sobrevivir con mi trabajo, con mi estudio, y no solamente mendigando puestos, como lo han hecho otros en 200 años de vida republicana", agregó.

Aníbal Torres: "No he presentado mi renuncia"

Anteriormente, Aníbal Torres descartó que haya presentado su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros en el marco de las protestas que se registran en el país en las últimas semanas en rechazo al gobierno del presidente Pedro Castillo.

"Les comunico que no he presentado mi renuncia, que el Gabinete está muy sólido. Estoy muy contento con este equipo que viene trabajando en bien del país. En materia de vacunación hemos colocado (al Perú) entre los primeros países del mundo, en materia de educación se ha logrado restablecer la mayoría de los locales escolares", señaló.

"En el momento en que yo presente mi renuncia al premiarato, lo haré con mucha alegría y con mucha lealtad. No voy a salir a criticar al presidente o al Gabinete de ministros. Eso es falta de lealtad, falta de honestidad, eso significa que solo he estado en el cargo por la remuneración", agregó.

Más temprano, el jefe del Gabinete Ministerial también responsabilizó a personajes "infiltrados" los actos de vandalismos ocurridos durante las protestas ciudadanas en contra del gobierno del presidente Pedro Castillo.

"Se dictó una restricción del derecho de libre circulación, pero ya en la tarde, calmadas las cosas, vimos que se iba diluyendo esas pretensiones y dejamos salir a una movilización que se estaba programando, pero los infiltrados no faltan y son los que han producido los destrozos", indicó.

En entrevista con radio BLU de Colombia el premier atribuyó los recientes pedidos de renuncia al presidente Pedro Castillo, expresados en las recientes movilizaciones, a ciudadanos que no reconocieron su triunfo electoral y los vinculó con los frustrados procesos de vacancia presidencial.

