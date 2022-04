El ministro participó también en la sesión que se dio con los dirigentes en Huancayo | Fuente: Andina

Óscar Zea, titular de Desarrollo Agrario y Riego, se pronunció luego de que el primer ministro Aníbal Torres elogiara a Adolfo Hitler, dictador de Alemania y causante del mayor genocidio de la historia, por haber llenado de autopistas durante su régimen en el país europeo.

"Cuando interpretan parece un elogio, pero yo creo que el premier ha hecho una cita de cómo sucedían las cosas, como un recuento", explicó el ministro en Nada Está Dicho de RPP.

Óscar Zea recalcó que Aníbal Torres no ha elogiado, sino "ha citado" en su discurso durante el Consejo de Ministros Descentralizado en Huancayo.





"Él (Aníbal Torres) no ha elogiado, ha citado. Yo no lo hubiera hecho, pero en todo caso deberiamos preguntarle al premier del por qué. Yo no tengo ninguna apreciación ahí y cada uno debe explicar por lo que dice", manifestó Zea.

Primer ministro criticado en el país y el extranjero

Las palabras que dio el primer ministro sobre Hitler motivó a que las embajadas de Israel, Alemania y la comunidad judía manifestaran su rechazo. Aníbal Torres aseguró que Hitler convirtió a su país en una potencia económica.

“Italia y Alemania eran igual a nosotros, en una oportunidad Hitler visita el norte de Italia, y Mussolini le muestra una autopista construida desde Milán a Brescia, Hitler vio esto y fue a su país y lo llenó de autopistas, aeropuertos y convirtió a Alemania en la primera potencia económica del mundo. Tenemos que esforzarnos, hacer sacrificios para mejorar nuestras vías de comunicación”, manifestó. Sus palabras generaron un rechazo unánime.

La Embajada de Israel en el Perú, a través de su cuenta de Twitter oficial, lamentó que el discurso político peruano incluya a “Hitler y Mussolini como ejemplo de prosperidad”.

“Regímenes de muerte y terror no pueden ser una muestra de progreso. Hitler fue responsable de la muerte de seis millones de judíos, elogiarlo es una ofensa para las víctimas de esa tragedia mundial”, cuestionó.

Por su parte, la embajada de Alemania en el Perú también se pronunció sobre las expresiones de Torres, al sentenciar que Hitler “fue un dictador fascista y genocida, en cuyo nombre se llevó a cabo desde Alemania la peor guerra de todos los tiempos y se cometió un genocidio de 6 millones de judíos”.