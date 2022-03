Presidente Pedro Castillo | Fuente: Congreso | Fotógrafo: ERNESTO ARIAS

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que en el mensaje que dio el presidente Pedro Castillo ante el pleno del Congreso se decidió retirar un anuncio a última hora, referido a la propuesta de adelanto de elecciones generales.

"Ha faltado un anuncio que, a última hora, hemos decidido, él decidió no hacerlo. Me manifestó, ‘doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso, para corregir esta inestabilidad política que existe’, ‘puede ser que podamos lograr ponernos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país’; por esa razón, no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales, esa es la verdad”, dijo Torres en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno.

Exhortación

Según Torres, “todos debemos trabajar juntos” para resolver los problemas del país, uno de ellos, referido a la inseguridad ciudadana. “Es el mayor problema que tenemos”, dijo.

“¿Cómo es posible que congresistas que son exmiembros de las Fuerzas Armadas critiquen que las FF.AA. salgan a auxiliar a la Policía? Eso lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de todas maneras. Le guste o no le guste a determinadas personas”, dijo.

Torres reiteró su pedido a que la oposición congresal "presente pruebas" de hechos dolosos cometidos supuestamente por el mandatario. "¿Por qué vamos a ser víctimas de nuestro honor, dignidad no solamente personalmente, sino familiarmente cuando nos inventan estos hechos? Los procesados probablemente no tienen esa capacidad para inventar esos hechos, son otras personas que están detrás de esos hechos. Respetamos la honra de los demás", dijo.

