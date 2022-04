Aníbal Torres aseguró que la Policía “está trabajando”. | Fuente: RPP

El jefe del Gabinete, Aníbal Torres, pidió disculpas por haber dicho que la Policía Nacional es ineficiente, críticas vertidas durante una entrevista a una radio extranjera.

“Cuando no se pueden paralizar los saqueos, cuando se baja a los pasajeros de los buses, ver que seis o siete policías no pueden detener a un vándalo; desesperado por esa presión, por ese estrés, dije que la Policía no era eficiente. Pido disculpas por eso. La policía está trabajando, está haciendo esfuerzos”, señaló esta mañana.

Durante su discurso en el Consejo de Ministros Descentralizado, realizado en Huancayo; el ministro aseguró que sus declaraciones se realizaron “en el calor de la presión, del estrés, que vivimos estos días”; tras lo cual reiteró su pedido de discupas.

Crítica a la Policía

Como se recuerda, Aníbal Torres criticó a la Policía Nacional durante una entrevista a Blu Radio de Colombia, en la que el ministro habló de una institución ineficiente y con un número insuficiente de efectivos.

“Nuestra Policía, hay que reconocer, no existe en el número suficiente. De otro lado, su preparación, también lo reconocemos, es deficiente”, refirió a la prensa extranjera.

Las palabras de Torres causaron rechazo en el seno del Gabinete. El propio ministro del Interior, Alfonso Chávarry, salió al frente a rechazar las palabras del jefe del Gabinete y señaló que no permitirá que “ofendan” a la institución policial.

“Quiero defender a la Policía Nacional. Estamos en un país demócrata donde cada uno tiene el derecho a hablar de acuerdo a lo que piensa, pero yo no puedo permitir que ofendan a mi Policía Nacional, que hagan declaraciones ante un medio extranjero hablando mal de la Policía", manifestó en La Rotativa del Aire.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: