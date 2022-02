El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, respondió este viernes a las interrogantes del consultor médico de RPP Noticias, Elmer Huerta, sobre los cuestionamientos al ministro de Salud, Hernán Condori.

El doctor Elmer Huerta le preguntó por el rechazo que han expresado diversas organizaciones gremiales a la postura anticientífica del ministro.

"El ministro ha dicho que le presenten una sola prueba en la que haya recetado como medicina el agua que menciona (arracimada) y él renuncia en el acto", dijo Torres Vásquez.

Y agregó que "habría que indagar si antes de ser ministro vendía agua como medicina".

También señaló que pese a haber visto el video en el que Condori Machado promociona dicho producto, dijo no saber si esta acción ha sido "de su actuar como médico últimamente".

El titular del Gabinete reafirmó que todos estos hechos "están en investigación" y el presidente Pedro Castillo "está evaluando" su permanencia al frente del Ministerio de Salud (Minsa).

No acudió a citación del Congreso

Más temprano, la presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria, Magaly Ruiz, lamentó que el ministro Hernán Condori haya cancelado su participación para exponer ante este grupo de trabajo acerca del avance de la vacunación a los menores de edad a pocas semanas del retorno a las clases presenciales.

En vísperas, fue la coordinadora del Minsa quien confirmó la asistencia del ministro, pero a las 8.39 de la mañana -una hora y media antes de su programada presentación- la presidencia de la comisión recibió un oficio firmado por el propio titular de Salud en el cual informaba que no podía cumplir con la invitación porque coincidía con la transferencia del cargo.

Ruiz Rodríguez informó a sus colegas de esta inasistencia del ministro no sin antes subrayar que los niños y niñas no deben perjudicarse. "Es lamentable que hoy tengamos un ministro de Salud tan cuestionado, existiendo pedidos para que deje el cargo, entre los cuales está el del Colegio Médico del Perú", dijo.

"¿Por qué tendría que renunciar?"

También en la jornada de hoy, Condori Machado respondió a la prensa ante los cuestionamientos en torno a su gestión como médico, como cuando promocionaba el consumo de 'agua arracimada', o cuando anunciaba la detección del cáncer de cuello uterino en 1 minuto.

Condori negó que vaya a renunciar tras los pedidos del Colegio Médico, y la reciente renuncia del Equipo Consultivo de la cartera. "¿Por qué tendría que renunciar si no estoy haciendo nada malo?", dijo.

Además, pidió que lo dejen trabajar ya que solo tiene en el cargo un par de días. "Estoy cuatro días en el cargo y no me dejan trabajar. Déjenme trabajar y van a ver los frutos. Hechos, no palabras", sostuvo.