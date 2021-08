El ministro Aníbal Torres se pronuncia sobre la cuestión de confianza. | Fuente: Andina

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, manifestó este viernes que no está preocupado por la cuestión de confianza que el Congreso debe otorgar al gabinete liderado por Guido Bellido.

"Sobre la confianza, por ejemplo, que nos tiene que dar el Congreso, es su facultad, si quiere nos da y si quiere no nos da. Si no nos da, tranquilamente nos vamos a nuestra casa, no vamos a protestar por eso, es la función del congreso", dijo durante conferencia de prensa del Consejo de Ministros.

"Claro que sería bueno que no lleguemos a extremos", agregó y afirmó que buscarán trabajar de manera "coordinada" con los demás poderes de Estado.

Más temprano, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, informó que se presentará ante el Congreso el 26 de agosto para solicitar el voto de confianza a su Gabinete.

El anuncio lo dio luego de la reunión que sostuvo con la titular del Parlamento, María del Carmen Alva.

Sobre la cuestión de confianza

De acuerdo con el artículo 130 de la Constitución Política del Estado, esta presentación se realiza dentro "de los treinta días de haber asumido sus funciones", "en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Plantea la cuestión de confianza".

Al respecto, el Reglamento del Parlamento Nacional precisa, en su artículo 82, que el presidente del Consejo de Ministros expone y debate “la política general del Gobierno”, y “las principales medidas que requiere su gestión”.

Finalizada esta exposición, solicita la cuestión de confianza "a nombre del Consejo en su conjunto", la misma que "será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto el Pleno del Congreso".