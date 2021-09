Fotografía del actual premier Guido Bellido. | Fuente: Punto Final

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, evitó referirse a fotografías en las que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, posa al costado de una imagen de Sendero Luminoso durante una exposición realizada en el Museo de la Nación.

En conversación con La Rotativa del Aire, indicó que lo mejor será que esta imagen sea sometida a pruebas de veracidad. "Yo no he visto esa foto, pero habría que establecer si realmente eso corresponde a la verdad o no", dijo. "Es necesario que sea sometido a un peritaje", agregó.

Además, Aníbal Torres sostuvo que "lo que vale es el hecho y la prueba. Se tiene que demostrar que es auténtico. Si el presidente está evaluando esa situación, a mi no me compete decirlo".

Visitas a la PCM

También se consultó su posición luego de que RPP Noticias diese a conocer que César Hugo Tito Rojas, una de las personas que uno de los fundadores del Movadef, ingresara a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sobre ello, pidió a sus colegas "tener cuidado" de a quien se recibe en las oficinas. "Tendría que decirle a mis colegas ministros que hay que tener cuidado con las personas que recibimos a fin de evitar malas interpretaciones", apuntó.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: