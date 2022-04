Aníbal Torres sobre Karelim López: "Se acusa al presidente y a sus sobrinos, pero no presentan pruebas"

Aníbal Torres se refirió a las declaraciones de Karelim López. | Fuente: Foto: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, consideró que la investigada empresaria Karelim López debe demostrar con pruebas la existencia de una organización criminal, que asegura estaría liderada por el presidente Pedro Castillo e integrada por el exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, exministros y empresarios.

"Lo que diga la señora, tiene que presentar pruebas. Ella puede decir lo que quiera, pero se acusa al presidente, se acusa a los sobrinos del presidente, pero no presentan ninguna prueba sobre hechos concretos de que ellos hayan cometido algún acto de corrupción. No lo hay", indicó en declaraciones a Canal N.



Esta mañana, la aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público ratificó su versión sobre la existencia de una organización criminal liderada por el presidente Pedro astillo e integrada por el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, exministros, empresarios que habrían obtenido beneficios irregulares y los sobrinos del jefe de Estado.

"Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro, la ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no son, como dice el presidente, porque me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie. Yo estoy aquí por voluntad", indicó.

"Yo soy la única de todos los que están inmiscuidos que he venido dando la cara desde el día cero y que no me ha dado miedo decir la verdad, cosa que se está corroborando (…) Me ratifico en decir que él (Pedro Castillo) es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban a empresarios a que se vean con él por gratitud", añadió.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la empresaria recordó que el pasado 19 de noviembre, día en el que se allanaron las oficinas de Palacio de Gobierno, tenía previsto participar en una actividad familiar con Bruno Pacheco (ceremonia de confirmación de sus hijas) cuando se enteraron de esta diligencia.

Según relató, Bruno Pacheco, entonces secretario general de Palacio de Gobierno, se encontraba en una situación "delicada" por "seguir órdenes" de Pedro Castillo relacionadas con temas como dar indicaciones para el ascenso en las Fuerzas Armadas, por lo cual le pidió al jefe de Estado que se garantizara su arraigo laboral para no perjudicar su situación legal.

"Esto fue un compromiso del presidente con él en una reunión en la que yo estuve presente y tuvieron un altercado. Bruno Pacheco quería ejercer el derecho de su inocencia y le pedía que necesitaba su arraigo porque no sabía lo que iba a pasar legalmente por no contar la verdad, por no decir de quién había recibido órdenes y qué era lo que tenía que callar", indicó.

"El presidente le ofrecía que no le iba a pasar nada, que tenía el Congreso controlado, que no le iban a hacer absolutamente nada si seguía callando de quién había recibido órdenes para poder ver el tema de los generales, para poder mandar los mensajes. Bruno estaba siendo allanado ese día y en la noche estuvo coordinando cómo iba a ser su situación laboral", agregó.

La empresaria se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. | Fuente: Congreso de la República

"Aníbal Torres silenció a Bruno Pacheco"

En otro monento de su presentación, Karelim López acusó al actual presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres -cuando era ministro de Justicia-, de generar una "intimidación" en el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco para que guardara silencio sobre los presuntos actos irregulares en el gobierno de Pedro Castillo.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, la empresaria aseguró que Aníbal Torres quería que Bruno Pacheco "se vaya, que abandone el país" e incluso le planteó esta posibilidad en una reunión que sostuvieron en noviembre del año pasado, luego del allanamiento a las oficinas de Palacio de Gobierno.

La aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público recordó que acompañó a Bruno Pacheco a esta reunión cuando ya estaba fuera de la Secretaría General de Palacio de Gobierno. En la cita, en la que también participó el entonces ministro de Defensa Walter Ayala, Aníbal Torres pedía "que Bruno se vaya para que no hable".



"En el momento de la reunión era ministro de Justicia. Obvio que se ganó los bonos para ser premier porque lo silenció a Bruno (Pacheco), porque lo callaron", indicó.

López señaló que la reunión fue coordinada por un sobrino del presidente Pedro Castillo que estaba a cargo de trabajos de Inteligencia y en ella Torres habría ofrecido a Bruno Pacheco un puesto de agregado o embajador "para que saliera del país". La empresaria agregó que Pacheco se negó a este ofrecimiento; sin embargo, luego habría decidido guardar silencio.

"(Mencionó) que Bruno tenía que irse del país, que ellos lo iban a controlar todo, que no habría problema, que el Congreso lo tenían controlado. Obviamente que eso lo sabíamos porque tenían a Acción Popular con 'Los niños', que es algo que también se irá corroborando con la investigación fiscal", indicó.

