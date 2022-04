Comisión de Fiscalización recibió a la empresaria Karelim López | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, consideró que existen indicios que acreditarían la existencia de una presunta organización criminal, liderada por el presidente Pedro Castillo, que habría cometido actos ilícitos al interior del Gobierno, tal como lo ha manifestado la investigada empresaria Karelim López.

"Se evidencia, lamentablemente, cómo una organización criminal ha estado desarrollando ilícitamente sus actividades en perjuicio de nuestro país. Creo que ya tenemos elementos suficientes, pruebas contundentes, donde, lamentablemente, se ve involucrada la presencia del presidente Pedro Castillo", indicó.

En declaraciones a la prensa luego de la sesión de este grupo parlamentario, el congresista de Fuerza Popular calificó de "anecdótico" que el Ministerio Público actúe de manera célere frente a denuncias por temas "domésticos o familiares", mientras que "demoran" los procesos relacionados a presuntos actos de corrupción en el Gobierno.

"La Fiscalía, como órgano persecutor del delito, ahora mismo, frente a estos conocimientos dados en esta comisión, deberían tomar acciones a la brevedad posible. Hoy hemos puesto en evidencia, una vez más, esta organización criminal, presuntamente dirigida por el presidente, y otra organización criminal que ahora son 'Los niños' (congresistas)", señaló.



Ventura precisó que las evidencias que maneja la comisión son las declaraciones de los personajes investigados y las pruebas documentarias que han presentado. En esa línea, el presidente de la comisión dijo esperar que estos "abundantes elementos de convicción", una vez sea aprobado el informe final en el Congreso, sean utilizados por el Ministerio Público.

Finalmente, el parlamentario dijo esperar que estos nuevos hechos revelados permitan que el presidente Pedro Castillo acepte la tercera invitación que le ha realizado la comisión para tomar su declaración testimonial sobre los actos que involucran a su Gobierno antes de redactar su informe final.

"Justamente estas noticias que estamos recibiendo, estas declaraciones, perfectamente ahora el presidente está en la obligación de poder aclarar ante todo el país y que la Comisión de Fiscalización realice las interrogantes sobre estos actos que lo involucran. El presidente tiene la última oportunidad para que deslinde responsabilidades", sentenció.

Ratificó que Pedro Castillo lideraba red criminal

Esta mañana la investigada empresaria Karelim López ratificó que existe una organización criminal liderada por el presidente Pedro Castillo e integrada por el exsecretario Bruno Pacheco, exministros, empresarios que habrían obtenido beneficios irregulares y los sobrinos del jefe de Estado.

"Corroboro y ratifico que el señor presidente maneja esa organización y la maneja con su exministro, la ha manejado siempre y obviamente de la mano de sus sobrinos, cosa que se ha probado. Mis declaraciones no son, como dice el presidente, porque me han pagado. A mí nadie me ha pagado, yo no tengo vínculos con nadie. Yo estoy aquí por voluntad", indicó.

"Yo soy la única de todos los que están inmiscuidos que he venido dando la cara desde el día cero y que no me ha dado miedo decir la verdad, cosa que se está corroborando (…) Me ratifico en decir que él (Pedro Castillo) es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban a empresarios a que se vean con él por gratitud", añadió.

La empresaria también recordó que el pasado 19 de noviembre, día en el que se allanaron las oficinas de Palacio de Gobierno, tenía previsto participar en una actividad familiar con Bruno Pacheco (ceremonia de confirmación de sus hijas) cuando se enteraron de esta diligencia.

Según relató, Bruno Pacheco, entonces secretario general de Palacio de Gobierno, se encontraba en una situación "delicada" por "seguir órdenes" de Pedro Castillo relacionadas con temas como dar indicaciones para el ascenso en las Fuerzas Armadas, por lo cual le pidió al jefe de Estado que se garantizara su arraigo laboral para no perjudicar su situación legal.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: