Premier Aníbal Torres. | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se pronunció sobre el fallo del Tribunal Constitucional a favor de la liberación de Alberto Fujimori. En conversación con RPP Noticias, dijo que cree que el TC debe desaparecer.

“Siempre he estado en desacuerdo con la existencia del Tribunal Constitucional, no solamente con esta decisión, sino con otras decisiones anteriores que son contrarias”, dijo.

Torres dijo que esta “sentencia que se tiene que acatar, pero no quiere decir que no se puede criticar”.

“¿Qué está haciendo el TC? Dar a conocer a la ciudadanía que garantiza la impunidad. La impunidad no de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”, dijo.

El fallo

Tras el fallecimiento del magistrado Carlos Ramos Núñez, el Tribunal Constitucional recompuso su correlación de votos. Para este hábeas corpus, los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero votaron a favor, mientras que Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Manuel Miranda votaron en contra. Ferrero Costa hizo uso de su voto dirimente al ser presidente del Tribunal Constitucional.

“Si el Tribunal ha hecho esto con Fujimori, tiene que hacerlo con toditas las personas que están en misma situación. Lo invocamos que lo haga inmediatamente. No es va a administrar justicia solamente en beneficio de ciertos poderosos. Hay otros casos que liberó pago de impuestos a una empresa poderosa perjudicando al país. Hay otros casos que ha resuelto en contra de lo que establece la Constitución. He opinado siempre que este organismo no debe existir, debe desaparecer”, manifestó el premier Torres.



PODCAST RPP: Tragedia en Retamas

Una nueva tragedia entristece al país y desempolva los viejos problemas del Perú: la falta de prevención y planificación, la informalidad, la ausencia del Estado y una ciudadanía a veces abandonada a su suerte. Aquí un informe de Henry Urpeque sobre lo que pasó en Retamas, Pataz, las causas y testimonios.