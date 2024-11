Gobierno decretó teletrabajo obligatorio para el 11, 12 y 13 de noviembre por APEC 2024: ¿qué implica esta medida?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Ejecutivo decretó teletrabajo obligatorio para el 11, 12 y 13 de noviembre por APEC 2024

El exministro de Trabajo Fernando Valera se pronunció sobre la medida del Ejecutivo que estableció como días no laborables el 14, 15 y 16 de noviembre por el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). Asimismo, se oficializó el trabajo a distancia de manera obligatoria durante los días 11, 12 y 13 de noviembre ante la realización de este evento internacional.

En Ampliación de Noticias, el abogado sostuvo que en el caso de teletrabajo se tiene que dar un acuerdo en el que el empleador asume los gastos de internet y electricidad. Sin embargo, en esta ocasión no ha ocurrido.

“Cuando hablamos de un teletrabajo tiene que ser pactado. En este pacto se tiene que establecer claramente que es el empleador quien asume los gastos de internet y electricidad. Asimismo, se dé un acuerdo en el pago que se les hace a las remuneraciones, que puede incluir un bono establecido para este fin. Pero, en este caso, no se ha hecho. Se ha establecido que todos tienen que ir en el sector público al teletrabajo, corriendo el trabajador por el gasto eléctrico”, manifestó.

A través del Decreto Supremo Nº 123-2024-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, se señala que dicha disposición será efectiva para los trabajadores de los sectores público y privado en Lima Metropolitana, la provincia de Huaral y la Provincia Constitucional del Callao.

“Otro problema es que jueves, viernes y sábado, estamos hablando de días no laborables, hay una confusión por parte de las personas, consideran que es feriado. No se trata de un feriado para el sector público, esas personas no van a trabajar, pero van a tener que compensar dentro de los 15 días este horario. ¿Qué significa? Que seguramente se quedaran una hora al día hasta”, afirmó.

“Medida improvisada y con impacto familiar”

En otro momento, Fernando Valera indicó que esta medida demuestra improvisación por parte del gobierno de Dina Boluarte frente al desarrollo del APEC 2024, un evento que nos pondrán en los ojos del mundo.

“Es una norma que nos llama mucho la atención. Sabemos que tenemos más de dos o tres años preparándonos para esta oportunidad y vemos que ha habido mucha improvisación. Una muestra de ello es que, hace una semana, se dicta una norma para establecer el tema de los días no laborales y ayer se publicó en una norma que busca actualizar estas decisiones. Eso significa que ha habido mucha improvisación”, dijo en RPP.

Asimismo, el exministro de Trabajo sostuvo que este decreto no solo es de índole laboral, sino también tiene un impacto familiar, ya que trabajadores y estudiantes deberán hacer sus actividades de forma remota, obligándolos a estar en casa, como en la época de pandemia.

“La medida no solo tiene que ver desde el punto de vista laboral, esta semana que viene, tenemos de lunes a miércoles un gran impacto para la familia. Esa medida viene acompañada de que todos los centros educativos, de todos los niveles, tienen que hacer clases virtuales. Esto nos hace recordar a la pandemia cuando toda la familia estaba encerrada en casa, con poco internet, con pocos dispositivos, tratando de solventar las clases y el trabajo”, finalizó.