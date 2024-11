APEC: Maurate dice que teletrabajo y días no laborables son para que inversionistas "no lleguen atrasados por el tráfico"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se pronunció sobre las medidas oficializadas este viernes por el Ejecutivo, en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC).

Como se sabe, a través de un decreto supremo publicado este viernes en el diario oficial El Peruano, el Gobierno declaró los días 14, 15 y 16 de noviembre como no laborables para los sectores público y privado en Lima Metropolitana, la provincia de Huaral y la Provincia Constitucional del Callao, en el marco de la realización de dicha actividad internacional.

Asimismo, dispuso que los días 11, 12 y 13 del presente mes, las entidades públicas "de manera obligatoria y bajo responsabilidad, realizan sus labores bajo la modalidad de teletrabajo".

Al respecto, Maurate explicó, en declaraciones a TV Perú, que la disposición de teletrabajo y días no laborables en las referidas jurisdicciones se implementaron para que los inversionistas no vean retrasada su agenda por el tráfico.

"Necesitamos que el sector productivo esté muy activo, pero eso sí, la parte que está vinculada a la organización de APEC hemos tenido que cuidarlo para que todos los líderes que vengan al Perú, los presidentes que van a venir, los líderes económicos (...) tengan las facilidades para que cumplan su agenda, por eso es que hemos sacado la norma dando el teletrabajo", indicó.

"En otros casos, (hemos) declarado días no laborables compensables para que todo el ambiente donde se va a desarrollar el APEC pueda significar un ambiente favorable y además para que todos los líderes y los inversionistas, porque (…) están viniendo los inversionistas más importantes del mundo; en consecuencia necesitan todas las facilidades como país para que puedan cumplir su agenda, no lleguen atrasados por cuestiones del tráfico, estamos eliminando todas esas dificultades para que ellos, puntualmente, puedan cumplir su agenda y, en consecuencia, pueda venir más inversión a nuestro país", acotó.

Maurate dijo que si bien el Gobierno alienta que no paren las actividades productivas, "en el área donde va a ser la APEC sí tenemos que tener cuidado de no generar tráfico, congestión, y para eso estamos liberando, estamos sacando días no laborables para que esos ambientes sean ambientes propicios para que los líderes del mundo y también los inversionistas tengan las facilidades para que cumplan su agenda".

"Imagínese que un líder tenga que encontrarse con otro líder o con la presidenta y se encuentra con el tráfico y no cumple la agenda. Por eso, y solo por eso, es que estamos declarando no laborable en la zona de impacto de APEC para que la actividad tenga brillo y todos estén contentos y felices", resaltó.

"No debemos parar, debemos trabajar, porque cada día de paralización es menos PBI"

Asimismo, el ministro de Trabajo indicó que las disposiciones originales del Ejecutivo en el marco de la realización de APEC han sido modificadas hoy con el decreto supremo para que actividades productivas, como las vinculadas a restaurantes, no se vean paralizadas.

"Nos hemos reunido con el sector productivo, con los empleadores. Hoy se ha sacado una modificación de la norma justamente atendiendo los requerimientos del sector productivo, la norma que salió originalmente ha sido modificada hoy día para que restaurantes, hoteles y todos los servicios que son necesarios en nuestro país continúen y no se den esos casos de teletrabajo", indicó.

"Yo creo que ahora con la modificación que hemos hecho los empleadores van a estar mucho más contentos porque lo que quieren los empleadores lo queremos nosotros también. Lo que quieren los empleadores, los empresarios, es no parar, seguir produciendo y eso es lo que nosotros también como Gobierno, como país estamos alentando: no debemos parar, debemos trabajar porque cada día de paralización es menos PBI, menos posibilidades de producción. En consecuencia, alentamos la producción", puntualizó.