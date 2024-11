Corpac asegura que vuelos durante APEC están garantizados y descarta un paro de controladores aéreos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac) informó este viernes que los vuelos durante el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en Lima se darán con normalidad. Esto pese a los anuncios de una posible paralización durante los días que ocurrirá el evento.

Según la institución, las operaciones aéreas en el Jorge Chávez se realizarán de forma cotidiana, negando que haya un paro de los controladores aéreos.

"Desde la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial informamos que las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y otros terminales del país están garantizadas y se desarrollarán con total normalidad. Rechazamos categóricamente los rumores sobre una posible paralización en el servicio de control de tráfico aéreo difundidos en algunos medios y redes sociales", se lee en dos mensajes publicados en la red social X.



Especialistas aeronáuticos irán al paro

Pese al anuncio de Corpac, el Sindicato Nacional de Especialistas Aeronáuticos (Sineacor) convocó una huelga de 48 horas que se desarrollará durante la realización de la APEC. La paralización está programada para iniciar el miércoles 13 de noviembre a las 7:00 a.m. y concluir el viernes 15 de noviembre a la misma hora.

Manuel Málaga Rojas, secretario general de Sineacor, negó la existencia de un acuerdo a sus reclamos. En entrevista con RPP afirmó que de los seis sindicatos que existen en Corpac, solo el de su representación ha formalizado esta medida de fuerza.

"Nosotros somos el sindicato que hemos presentado formalmente una medida de fuerza, no los demás compañeros. Lo único que han hecho nuestros compañeros de tránsito aéreo, y felicitamos esa estrategia de parte de ellos, es no asistir a sus sobretiempos", declaró. "Con nosotros, que hemos presentado la medida de fuerza, no ha hecho el arreglo. Ha sido una firma con compañeros que no han hecho ninguna medida de fuerza", resaltó.