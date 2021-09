Recolectan firmas para impulsar una Asamblea Constituyente. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El politólogo Fernando Tincopa, especialista del Centro Wiñaq, recordó que la propuesta de una Asamblea Constituyente desde el Congreso "no es una novedad", al recordar que solo el año pasado se presentaron nueve proyectos que tenían como objetivo su convocatoria. Pese a esto, consideró que un cambio de constitución no garantiza "que haya una mejora en la situación de la población".

"Quizás la diferencia más importante sea el poder que pueda instrumentalizar el nuevo Gobierno para llevar a cabo sus fines en ese sentido, y creo que hay dos caminos que no sé si son contradictorios o complementarios que Perú Libre está siguiendo: por un lado, la recolección de firmas y, por otro lado, acaban de presentar un proyecto de ley para incorporar la figura de la Asamblea Constituyente en la Constitución", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el especialista consideró que "a partir de ahora comienza una disputa interesante en función a los intereses prioritarios del Gobierno, que es cambiar la Constitución". Al respecto, señaló que el gobierno está tratando de seguir el camino de otros países de la región que ya lo han hecho, "aunque sin saber el cómo".

"Aquí lo que prima es el grado de prioridad que le pone el Gobierno al tema porque si el Gobierno sostiene que hay que consultar a la población la propuesta de una Asamblea Constituyente, mucha de la gente cuando tenga la papeleta al frente pueda haber grandes incentivos para votar por el sí, como ocurrió en varios casos", indicó.

"Aún cuando no sea un tema prioritario para la gente, no es un tema que desmoviliza; es decir, la gente podría votar a favor de la Constituyente, incluso aún cuando no es un tema prioritario, si el Gobierno se lo pone sobre la mesa, y ese es uno de los riesgos. El otro riesgo es que muchas de las ideas de una Constitución idealizada se convierten en un 'ekeko', porque todo el mundo le adjunta sus propias expectativas y probablemente no sea así", agregó.

Gobierno recolecta firmas para referéndum de Asamblea Constituyente

El jueves pasado, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, reafirmó la intención de su partido, Perú Libre, de promover un referéndum para aprobar la convocatoria a una Asamblea Constituyente y elaborar una nueva Carta Magna.



En una actividad pública en Cañete realizada ayer, la también vicepresidenta recordó que una nueva Constitución fue un ofrecimiento en la campaña electoral, como una iniciativa para realizar cambios profundos en el país.

"Nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien de todos los peruanos pasa por un cambio de la Constitución y estamos trabajando en ello, recolectando las firmas para ese referéndum de una Asamblea Constituyente", dijo a la prensa.

Boluarte señaló que, si bien el Congreso tiene las facultades para sacar adelante reformas en la Constitución, no han realizado "ningún cambio que valga la pena en beneficio de las grandes necesidades del país", durante algún periodo parlamentario.

Con el objetivo de promover una nueva Constitución, Boluarte hizo un llamado a trabajar por el país dejando de lado colores políticos.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: