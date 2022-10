Aunap exige al ministro de Economía incluir aumento para catedráticos en presupuesto de 2023 | Fuente: RPP

El vicepresidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), Alfonso López Chau, exhortó hoy al ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, a incorporar en el presupuesto del año 2023 el incremento de las remuneraciones de un total de 24 296 catedráticos de 52 universidades estatales.

En ‘Enfoque de los Sábados’, el también rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) precisó que esta solicitud también contempla el aumento del salario de 371 decanos, 462 docentes ordinarios y personal administrativo.

Tras hacer énfasis en la importancia de invertir el presupuesto en las universidades, López Chau afirmó que el aumento de las remuneraciones se debe ejecutar según los parámetros acordados con el ministro de Educación, Rosendo Serna, y lo consensuado por el presidente Pedro Castillo.

“La universidad es el punto central de una nación. Proteger a la universidad, es - en cierto sentido- proteger el desarrollo de mediano y largo plazo del país […]. Hago un llamado al señor Kurt Burneo para que reciba a los dirigentes de las universidades nacionales. No todo es caja ni presupuesto estático. Hay que mirar el presupuesto dinámicamente”, manifestó.

“Uno se puede reunir con todos los ministros, pero el que tiene el candado es el ministro de Economía. Los asesores del MEF no miran la importancia en el crecimiento y desarrollo del país”, agregó.

El rector de la UNI también recalcó que la asociación demanda que en la Ley de Presupuesto 2023 se les permita utilizar los recursos directamente recaudados para no retornarlos al Tesoro Público.

López advierte posibles protestas

Al hacer énfasis en que “hay injusticia con las universidades públicas”, Alfonso López advirtió que, de no atenderse las demandas del sector, se podrían registrar protestas por parte del personal de las universidades estatales.

“Los rectores no podemos evitar las protestas que salen en las universidades, lo que hacemos es plantear tajante y fuertemente que, si no se atienden estas demandas, nosotros no somos responsables de lo que pueda ocurrir”, manifestó.

“No vaya ser que en cualquier momento la indignación rebalse las calles, queremos evitar eso y, por ello, nos dirigimos al ministro de Economía para, en primer lugar, dialogar y ver las posiciones”, dijo el vicepresidente de la Aunap al pedir una reunión con el titular del MEF, Kurt Burneo.

¡No, al debilitamiento de las Universidades Públicas! pic.twitter.com/aI1J8Lp6a4 — Asociación de Universidades Nacionales del Perú (@Aunaperu) September 29, 2022