El presidente Pedro Castillo tomó juramento esta mañana al abogado Avelino Guillén como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Luis Barranzuela.

La juramentación del nuevo ministro se realizó momentos antes de que el Congreso retomara el debate sobre el voto de confianza al Gabinete Ministerial que lidera Mirtha Vásquez.

Tras ello, políticos presentaron su posición tras el nombramiento del ex fiscal supremo, tanto de oposición como aquellos afines al gobierno.

La llegada de Avelino Guillén al Ministerio del Interior ocurre tras la renuncia del ministro Luis Barranzuela por un nuevo cuestionamiento que se sumó a su ya polémica designación.

Posiciones a favor y en contra

El exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe saludó la designación del exfiscal Avelino Guillén como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Luis Barranzuela,

"Yo sí confío en sus calidades profesionales para este cargo. Pasar de Barranzuela a Avelino Guillén es un gran salto y una gran mejora. Avelino Guillén, nos guste o no, profesionalmente ha ejercido bien y ha sido fiscal supremo, entonces conoce, pero ahora le toca un gran reto", dijo.

Quien también se pronunció fue el ex premier Pedro Cateriano. "Es indudable que tiene una trayectoria en la lucha contra la corrupción, como fiscal jugó un papel preponderante. Esperamos que cumpla como ministro del Interior", expresó.

La excandidata presidencial, Verónika Mendoza, también saludó la designación del nuevo ministro. "Saludo el nombramiento de Avelino Guillén, exfiscal con una larga e intachable trayectoria en defensa de la democracia y de valiente lucha contra la corrupción y la impunidad", escribió a través de su cuenta de Twitter.

El líder del partido Frente Amplio, Marco Arana, llegó hasta Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Pedro Castillo. Sin embargo, aprovechó para referirse a la juramentación.

"Ha sido una de las más acertadas decisiones que el presidente ha tomado para tan importante cargo", dijo a RPP Noticias.

Quien se mostró en contra de la designación fue el parlamentario de Renovación Popular, José Cueto, quien dijo que el exfiscal supremo no es el mejor para ejercer el cargo puesto que ha tenido posiciones en contra de las Fuerzas Armadas.

"Desde algo muy personal, Avelino Guillén no es muy adepto de las fuerzas del orden y me llama la atención que sea nombrado", dijo. "No tengo un buen concepto de la actuación de él", precisó.





