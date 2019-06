Beatriz Merino: "Que algunas hayamos tenido más oportunidades no significa que la mujer esté donde debe estar"

Beatriz Merino fue la primera presidenta del Consejo de Ministros. | Fuente: RPP Noticias

La abogada Beatriz Merino, primera mujer en el Perú en asumir la Presidencia del Consejo de Ministros, se mostró a favor de la alternancia y la paridad establecidas en uno de los proyectos de ley que forman parte de la reforma política presentada por el Ejecutivo al Congreso. En entrevista con RPP Noticias, recordó que en su caso fue "beneficiaria en dos oportunidades muy importantes de mi vida por la cuota".

"Cuando me presenté por primera vez a la vida pública creo que fui la única mujer que se presentó en el partido político; sin embargo, me dieron el puesto 24 y solo entraron 20. Si no hubiese sido por el voto preferencial, no hubiese entrado nunca a la vida pública", señaló.

"El hecho de que algunas hayamos tenido más oportunidades académicas o laborales no significa que la mujer hoy día esté en el Perú donde debe estar y por eso soy partidaria tanto de la paridad como de la alternancia", agregó.

La también ex defensora del Pueblo lamentó que "la agresividad" en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso no permita generar un ambiente ideal para avanzar con las políticas públicas que el país necesita y el control que el Parlamento debe hacer.

"Exhorto al permanente diálogo, al permanente encuentro de puntos de interés, porque todos los ciudadanos esperamos eso. Las políticas que ha planteado el Ejecutivo sobre la reforma política me parecen muy interesantes y algunas merecen el apoyo del Congreso", señaló.

Finalmente, Merino se mostró preocupada por el retroceso en el crecimiento económico que había mostrado el Perú frente a otros países de la región en años pasados. En su opinión, "los indicadores de reducción de pobreza, anemia y de empleo van a sufrir por un ambiente político que no favorece a la estabilidad que la inversión requiere".