Benji Espinoza: "Es imposible" que Yenifer Paredes haya estado en Palacio durante diligencia de Equipo Especial

Yenifer Paredes actualmente se encuentra prófuga de la justicia al recaer sobre ella una orden de detención preliminar por 10 días. | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA | Fotógrafo: ERNESTO ARIAS

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, rechazó este miércoles que Yenifer Paredes estaba en Palacio de Gobierno cuando se realizó el ingreso de la Fiscalía y el Equipo Especial de la Policía Nacional del Perú (PNP), para cumplir la diligencia de detención preliminar en contra de la cuñada del mandatario.



"Cuando llega la Policía y la Policía está en varios espacios, y dicen 'cierra esta entrada, quédate allá, tú quédate acá', es imposible que cuando llega la Policía y Fiscalía Yenifer haya estado ahí y se haya ido por otro lado. Eso es imposible", aclaró.

Benji Espinoza precisó que durante la diligencia no se halló ninguna prenda o elemento que probara la presencia de Yenifer Paredes en la sede del Ejecutivo.

"Se ha hecho un allanamiento en todos los espacios de la residencia y no se ha incautado un polo, una ropa, una prenda que acredite que Yenifer vivía acá. ¿No se encontró a Yenifer en Palacio?, no se le encontró. Segundo, ¿se encontró algún elemento que vincule a Yenifer en Palacio? tampoco. Entonces, vamos a los hechos y no especulemos. No es que se han demorado para que la saquen por atrás. Eso no es así", dijo.

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo | Fuente: RPP

"Se revisó hasta la piscina"

Además, Benji Espinoza aclaró que para ingresar a Palacio de Gobierno es necesario respetar protocolos, a pesar de existir una orden judicial que permitía la diligencia en el interior.

"El acta acredita que Yenifer no estaba y se revisó hasta la piscina, se pensó en un momento que Yenifer estaba buceando ahí. Se revisó todos los ambientes y Yenifer no estaba. Su ropa tampoco", añadió.

Además, el abogado insistió que Yenifer Paredes puede resistirse a su detención y mantenerse prófuga de la justicia.

"Puede tratarse de la familia del presidente, pero tienen derechos (...) si tiene derecho a resistir una orden judicial no puede decirse porque resista y ejerza su derecho está haciendo mal", aseguró.

Caso Lilia Paredes

De otro lado, Benji Espinoza manifestó que se va demostrar que la primera dama, Lilia Paredes, no tiene desbalance patrimonial o que pertenece a una supuesta organización criminal, como afirma la tesis fiscal.



"Se va a demostrar en la investigación que Lilia Paredes no tiene un céntimo de desbalance, que Lilia Paredes no tiene desbalance patrimonial, que Lilia Paredes no le van a poder encontrar ningun acto que avale que pertenezca a una organización criminal", destacó.





NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Leslie Soto, médico infectólogo del hospital Cayetano Heredia, respondió las llamadas de los oyentes sobre la viruela del mono. De esa manera aclaró muchas dudas y mitos en torno a esta enfermedad que puede ser adquirida por cualquier persona si no cumple con los protocolos de bioseguridad y las medidas de protección.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.