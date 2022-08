Eduardo Pachas y coronel Harvey Colchado. | Fuente: Andina

El abogado Eduardo Pachas, defensa del presidente Pedro Castillo, denunció que durante el allanamiento en Palacio de Gobierno realizado el último martes, se cometieron abusos por parte del coronel Harvey Colchado.

Pachas señaló que no es abogado de Yenifer Paredes, hermana de la primera dama Lilia Paredes, quien se encuentra prófuga de la justicia.

El letrado recalcó que durante la búsqueda de Paredes se cometieron una serie de irregularidades, pues explicó que el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Justino Romero Raúl Wenislao dictó un mandato de allanamiento para que lo ejecute el fiscal Hans Alberto Aguirre Huatuco.

De acuerdo a Pachas esto sería irregular ya que la diligencia debió ser realizada por la fiscal de la Nación y la orden de allanamiento debió dictarla un juez de Investigación Preparatoria Supremo.

"El día de ayer este fiscal (Aguirre Huatuco), sin ser fiscal de la Nación, y sin tener un mandato de un juez de Investigación Preparatoria Supremo, ha entrado a la casa del presidente de la República, donde vive el presidente, mi cliente. Ha entrado al dormitorio donde el señor presidente vive con su señora esposa y estaba su menor hija, y ha entrado al dormitorio donde está su hijo menor de edad", acotó en RPP Noticias.

Asimismo, indicó que el fiscal Aguirre Huatuco era el único autorizado para realizar la diligencia en Palacio, pero el coronel Harvey Colchado también estuvo presente.

"El señor Harvey Colchado no estaba en el mandato del juez, sin embargo, él es el que ha dirigido la operación, el que ha ido a todos los cuartos. En todo momento se le dijo que la señora Yennifer Paredes no estaba en Palacio. Nunca ha vivido allí. Eventualmente llegaba pero luego se retiraba, porque su DNI dice que vive en Chota", acotó.

Asimismo, cuestionó que se haya dado la orden de allanamiento de Palacio, cuando los hechos investigados ocurrieron fuera de Lima.

"El mandato judicial acarrea hechos que son de Cajatamba, Cajamarca y Anguía. Los hechos no han sucedido en Palacio. Ya sabía el fiscal que Yennifer no estaba. Han buscado por todos lados y han cometido excesos, porque el mandato judicial no hablaba nada de Lima, nada del presidente de la República, de la Primera dama y menos de sus hijos menores", sostuvo.

"Usurpación de funciones"

En esa línea, denunció que quien dirigió este operativo fue Harvey Colchado y no el fiscal Hans Alberto Aguirre Huatuco. lo que consideró un abuso.

"Yo puse en el acta que hay una persona que no tiene los cintos de fiscal, que no son fiscal supremo y que responde a Harvey Colchado, ¿qué hizo este señor? rompió el acta en mi presencia", aseguró.

Agregó que luego solicitó al fiscal Aguirre Huatuco que ponga en el acta que Harvey Colchado rompió el acta.

"El señor Harvey Colchado, en primer lugar está haciendo usurpación de funciones. El juez a él no le ha ordenado nada. Él no tenía por qué ingresar (a Palacio)", aseguró Eduardo Pachas.