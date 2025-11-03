Gobierno mexicano concedió "asilo diplomático" a Betssy Chávez, informó la Cancillería peruana

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó en un comunicado esta noticia y lamentó que el país vecino cometiera una "injerencia" en asuntos nacionales.

La Cancillería informó este lunes que el Gobierno mexicano le ha brindado el asilo diplomático a Betssy Chávez. De esta manera, la expremier ya se encuentra viviendo en la embajada de dicho país en Lima pese a estar afrontando un proceso judicial por el fallido intento de cometer un golpe de Estado.

"En un acto inamistoso que se suma a la serie de acciones de injerencia inaceptables del Gobierno mexicano hacia el Perú, la embajada de ese país en Lima ha informado en la fecha que su Gobierno ha concedido asilo diplomático a la señora Betssy Chávez Chino", se lee en un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para la Cancillería, es inaceptable la posición asumida por México desde diciembre del 2022 con el Perú, pese a que siempre se les pidió respeto a la soberanía peruana y al principio de no intervención en los asuntos internos.

Rompen relaciones con México

El canciller Hugo de Zela anunció este lunes que Betssy Chávez se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima. Por ello, informó que desde hoy se rompen relaciones diplomáticas con ese país.

"La verdad es que han tratado de convertir a los autores del intento de golpe de Estado en víctimas, cuando la realidad demuestra que lo que los peruanos vivimos y queremos seguir viviendo es en democracia, tal como lo reconocen todos los países del mundo con la única y solitaria excepción de México”, resaltó.

Hugo de Zela hizo alusión a que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, "ha tenido expresiones inaceptables y falsas en el sentido de que Pedro Castillo es un perseguido político".

El Canciller aclaró que la ruptura de relaciones diplomáticas no implica el rompimiento de relaciones consulares con nuestros pares mexicanos.

"Nuestros compatriotas en México continuaran bajo la protección de nuestros cónsules en ese país, así como los mexicanos que viven en el Perú continuaran bajo la protección de nuestros cónsules en ese país, así como los mexicanos que viven en el Perú continuaran bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas en nuestro país", precisó.