Juez Checkley "rechazó de plano" recusación de Betssy Chávez para que se aparte de proceso penal

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley "rechazó de plano" la recusación que presentó la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez para dicho magistrado se aparte del proceso penal que afronta por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley “rechazó de plano” la recusación que presentó la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez para que dicho magistrado se aparte del proceso penal que afronta por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.



La defensa legal de Chavez Chino solicito la “inhibición” de Checkley Soria el último 26 de setiembre, cuando dicho magistrado iba a evaluar el requerimiento fiscal para que se amplíen las reglas de conducta impuestas a su patrocinada en este proceso penal a fin de que no concurra a ninguna de las embajadas ubicadas en Lima, no comunicarse con embajadores, ministros, presidentes o cualquier político de un país extranjero, así como no comunicarse con sus co imputados y testigos del presente caso y que se le fije el pago de una caución de 20 mil soles.



La defensa legal de Betssy Chávez manifestó que tiene dudas de la imparcialidad de Checkley Soria por lo que debe aparte de resolver este pedido fiscal tras recordar la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional en la que ordenó la excarcelación de la exjefa del Gabinete Ministerial tras anular la resolución judicial que emitió dicho magistrado el 27 diciembre del 2024, en la que ordenó la prolongación del mandato de prisión preventiva que pesaba en su contra en este proceso penal por haber sido dictada fuera plazo establecido por la ley.



No obstante, el juez Juan Carlos Checkley desestimó la inhibición solicitada por Chávez Chino, que a su criterio debe entenderse como una recusación, al sostener que las razones expuestas por su defensa legal son “subjetivas” ya que no existe ningún elemento que acredite animo alguno en perjudicar a su patrocinada con las decisiones emitidas por su despacho respecto a su situación legal en este proceso penal.



Mediante una resolución emitida el último 26 de setiembre a la que tuvo acceso RPP, el magistrado remarca que la aludida decisión del Tribunal Constitucional fue respetada escrupulosamente, por lo que consideró que no es un motivo grave que afecte su imparcialidad como juez.



El juez Checkley Soria dispuso remitir dicha recusación a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que emita una decisión final respecto a este recurso.



La exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez afronta un juicio oral junto al expresidente Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de Estado en el cual el Ministerio Público pidió que se le imponga la penal de 25 años de prisión al acusarla como presunta co autora del delito de rebelión en agravio del Estado.