El exsecretario de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco habría señalado ante el Ministerio Público la comisión de más delitos. Según Panorama, el exfuncionario de confianza del presidente Pedro Castillo no solo declaró que hubo pago o coimas, esta vez en el caso de los ascensos policiales, sino que habría aceptado que él los solicitó.

El reportaje cita la presentación ante el Congreso del general Javier Bueno Victoriano, exsubcomandante general de la Policía, quien denunció que en el círculo de coroneles postulantes a generales, y entre los propios generales, se hablaba mucho de que en este proceso se habrían hecho pagos de entre 25 mil y 30 mil dólares por ascenso.

"En mi opinión existe una relación evidente entre los coroneles postulantes al grado de general que visitaron Palacio de Gobierno y la secretaría general de Palacio de Gobierno con la propuesta de ascenso al grado de general formulada por el comandante general de la Policía Nacional del Perú", señaló aquella vez.

Durante los días de Fiestas Patrias, Bruno Pacheco declaró sobre la existencia de sobres y un maletín para Pedro Castillo y sobre el tema de los ascensos policiales. En la pregunta número 4 de este tema, involucró al exministro de Defensa, Walter Ayala, quien en diálogo con Panorama negó haber recibido pagos por este caso.

"Yo no soy ladrón. Yo he manejado millones y millones del Ministerio de Defensa y no te tocado ni un sol. Entonces yo no puedo estar involucrado en un tema de corrupción", señaló para luego descartar, también, la posibilidad de haber recomendado a algún compañero de su promoción quien luego, coincidentemente, fue ascendido.



Walter Ayala apoyó a Bruno Pacheco

Otro dato revelador es que el abogado William Paco confesó que el exministro Walter Ayala lo contactó para que asuma esta defensa legal de Bruno Pacheco cuando estuvo prófugo. Al respecto, el exministro de Defensa reconoció que el exsecretario de Palacio de Gobierno le pidió ser su abogado y que en respuesta le recomendó a Paco Castillo.

"La primera persona que me lo comunicó, que me pidió, fue el señor Walter Ayala, a quien conozco desde hace muchos años porque fue mi alumno en la universidad. Me llamó por teléfono y me hizo saber lo que acabo de decirle", relató William Paco Castillo, quien confirmó que esto ocurrió cuando Bruno Pacheco estaba prófugo.

"Yo iba a ser su abogado (...) Él (Pacheco) me pidió ser su abogado, yo fui quien le recomendó a Paco Castillo. Yo le apoyé con algunos escritos", dijo en respuesta el exministro Walter Ayala.

Según Panorama, Bruno Pacheco declaró textualmente que el cabecilla de la organización criminal es el presidente Pedro Castillo, quien sería el encargado de dirigir a los demás integrantes en los diferentes hechos ilícitos que se cometen. Cabe recordar que el año, 23 coroneles ascendieron al grado de general en la Policía en un proceso que fue cuestionado.

"Cinco coroneles de la Policía que visitaron Palacio de Gobierno son parte de los 23 coroneles de armas que ascendieron al grado de general de la Policía Nacional. Cinco coroneles de un total de 23 equivalen al 22 %, lo que quiere decir que el 22 % de los generales de armas que ascendieron visitaron previamente Palacio. En mis 40 años de servicio no he visto que haya ocurrido este tipo de visitas", cuestionó el entonces subcomandante general de la Policía.

Panorama informa que al final de su declaración, Pacheco relató que los coroneles le entregaron dinero a un ministro y que él le pidió su parte, aunque este le dijo que "con él sí habían cumplido", pero que no habían dejado nada para Bruno Pacheco. Tras ser increpado, el sindicado ministro le respondió que el dinero que habían dejado era para el presidente.

Al respecto, Pacheco declara que "se cerraron en ese caso", aunque no menciona en ese párrafo final el nombre del ministro; sin embargo, Panorama recuerda que al inicio de su relato el exsecretario presidencial habla del entonces ministro Walter Ayala. El reportaje también revela que en octubre del año pasado este exministro coincidió en Palacio de Gobierno con dos coroneles (Manuel Rivera y Nicasio Zapata) que posteriormente fueron ascendidos.

En su delación, Bruno Pacheco se habría reconocido que recibió coimas y habría testificado que entregó dinero para el presidente Pedro Castillo. En respuesta, el abogado Benji Espinoza, defensor legal del jefe de Estado, insistió en que estas versiones deben ser corroboradas ya que el exfuncionario podría estar mintiendo para conseguir beneficios.

"Mientas las palabras, las versiones, las indicaciones y señalamientos de Bruno Pacheco no estén escoltadas de pruebas, mientras no haya otros elementos que sus dichos o su dedo acusador, entonces estamos frente a las versiones de una persona que pretende canjear su libertad con información que no necesariamente es veraz", señaló.

