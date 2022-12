A pesar de esas declaraciones, la canciller recalcó que el gobierno de Gabriel Boric reconoce a Dina Boluarte como presidenta del Perú. | Fuente: Andina | Demus

La ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, consideró que el detenido exmandatario Pedro Castillo “no es un golpista”, a pesar de que afronta una detención preventiva por haber ordenado el cierre arbitrario del Congreso y la recomposición del sistema de justicia.

Para la canciller chilena, el exjefe de Estado, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo por un plazo de 18 meses, solo incumplió las “normas constitucionales” del país.

“Yo creo que [Pedro Castillo] no es un golpista. Sí pienso que no cumplió con las normas constitucionales que debía haber cumplido en su momento, pero yo no lo llamaría golpista”, declaró Urrejola en entrevista con el medio chileno “24 Horas”.

"Perú tiene una Constitución y dentro de las normas constitucionales el presidente de la República tiene facultades de disolver el Congreso, pero bajo requisitos que en este caso no se cumplieron", agregó.

Consultada si es que el Gobierno de Gabriel Boric reconoce a Dina Boluarte como presidenta del Perú, la canciller de Chile respondió enfáticamente que el país del sur sí reconoce a la nueva mandataria peruana.

Como se recuerda, el pasado 7 de diciembre el entonces presidente Pedro Castillo anunció en señal abierta el cierre del Congreso, motivo por el cual fue destituido del cargo y relevado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.

El fallido golpe de Estado ha ocasionado una convulsión social que se ha cobrado la vida de más de 20 personas y decenas de heridos, entre manifestantes y policías, además de bloqueos viales que afectan a la economía del país.