Óscar Maúrtua, ministro de relaciones exteriores. | Fuente: Foto: Cancillería / Video: RPP Noticias

El ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, se refirió a la frustrada expulsión de ciudadanos venezolanos. Al respecto, precisó que su sector gestionó el permiso de vuelo a petición del Ministerio del Interior; sin embargo, no hubo respuesta debido a que las autoridades de Venezuela encargadas de este trámite se encontraban de vacaciones.

"La petición formal que formuló la Cancillería para un permiso de vuelo, que sí fue concedido por Colombia y Ecuador, no se dio en el caso de Venezuela. Entonces, se reportó, no hubo respuesta y en eso se suscitan los hechos que son de dominio público. No estoy en la situación de poder atribuir responsabilidades, pero la Cancillería gestionó y no tuvo respuesta", apuntó.

Maúrtua reconoció que hubo una "evidente descoordinación" en esta frustrada expulsión que afectó la imagen del país; sin embargo, insistió en que este caso se trató de una "desinteligencia". Asimismo, explicó que este proceso se dio en respuesta a un "clamor de la opinión pública de que hay determinados venezolanos que han estado cometiendo delitos".

"En términos generales se previó una situación, se contempló, y el ejercicio de parte nuestra, sectorialmente, fue asegurarnos de que no hayan refugiados -porque los refugiados gozan de un estatus ya reconocido por Naciones Unidas- y el trámite correspondiente al aspecto operativo de un permiso de vuelo, eso es lo que compete a mi sector", anotó.

"Una constante exageración de situaciones"

En otro momento, el canciller recordó que la designación de los integrantes del Gabinete Ministerial "es potestad" del presidente Pedro Castillo, en coordinación con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez. Además, consideró que en la actualidad no existe una "ausencia de piloto" en el Gobierno.

"El presidente ha estado dando mensajes constantemente respecto a la situación vigente, resaltando que, si hay acusaciones, argumentaciones en su contra, que sean sustentadas", señaló en entrevista con RPP Noticias.

El canciller señaló que "no me toca hacer explícitas ese tipo de situaciones", respecto a la supuesta falta de decisiones en el Gobierno. Según dijo, la mejora en las actuales cifras macroeconómicas -13 % de crecimiento, incremento de las exportaciones, aumento de reservas- son hechos que competen promover a su sector.

"Le ha ido bien al Perú en presentaciones que hemos tenido (…) Yo creo que la visión que tiene el inversionista es donde hay rentabilidad, esa es una lógica de la economía y creo que está enfocado. No se ha producido ningún cambio de legislación, todo lo que hay es una carga muy fuerte de comentarios, de percepciones que no tienen una situación tangible", destacó.

"¿Ha habido una alteración de normas, ha habido un cambio de legislación en inversiones? No, pero sí hay una constante exageración, superlativa, de situaciones que, en el curso de 5 eventos organizados, nos hacen una prognosis exitosa, positiva. El Perú está en un momento en el cual los precios mundiales de los minerales tienen enorme atracción", agregó.

