Cancillería: Ejército de Ucrania debe cumplir "responsabilidades" por caso de joven tarapotino fallecido en guerra con Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, indicó este miércoles que están gestionando con la embajada de Ucrania en Perú para que se asuma responsabilidades por la muerte del ciudadano peruano José Ávila Tuanama, quien se enlistó en el Ejército de dicho país europeo y falleció en un ataque del Ejército ruso.

En declaraciones a la prensa tras la Conferencia del Consejo de Ministros, Schialer dijo que ya contactaron al embajador ucraniano en el Perú, debido a que había un contrato formal entre Ávila y el Ejército de Ucrania. Precisó, en esa línea, que las autoridades militares de dicho país deben responder.

“Estamos haciendo las gestiones, hemos tomado contacto con el embajador de Ucrania en Perú, puesto que como se trata de un contrato formal entre un ciudadano peruano y el Ejército ucraniano, hay una serie de responsabilidades que debe cumplir entonces, en este caso debe estar contemplado, el ejército de Ucrania”, indicó.

Realizan gestiones para repatriar restos

El representante del Ejecutivo indicó también que se han contactado con la hermana de Ávila Tuanama para realizar las coordinaciones respecto de la repatriación de los restos del joven. Aseguró que siguen de cerca el caso y expresó sus condolencias a la familia.

“Nosotros vamos a seguir de cerca este tema, lo primero y principal, según ha dicho la señora a mis colaboradores en la División General de Asuntos Consulares y Protección al Nacional es que lo que quisieran es repatriar los restos de quien en vida fue su hermano para poderles dar cristiana sepultura”, sostuvo.

Schialer explicó que el joven de 29 años y originario de Tarapoto falleció cuando su patrulla sufrió una emboscada por parte del Ejército ruso, según la información que han podido recabar desde el Ejecutivo.

Joven se unió a Ejército de Ucrania en diciembre

Por su parte, la familia del joven indicó a RPP que este se había unido a las fuerzas ucranianas en diciembre pasado y su contrato iba a culminar el próximo mes, en el que pensaba regresar a Perú.

"Estamos con un dolor, entristecido por la pérdida de mi hijo. Yo sé que Dina Boluarte nos ayudará para su traslado de Ucrania al Perú para que nosotros así podamos ver por última vez a mi hijo en nuestro país", declaró a RPP el padre del joven.

Asimismo, indicó que su hijo logró enlistarse en el Ejército ucraniano por Internet, a través de su celular.

De acuerdo con el portal International Legion for the Defence of Ukraine, los contratos con el Ejército de ese país duran 3 años y se pueden prolongar automáticamente; sin embargo, ofrecen la opción de finalizarlo pasados seis meses, algo que el joven pensaba realizar, según su familia.

Dicho portal también señala que las familias de los soldados caídos en combate recibirán 15 millones de grivnas, alrededor de 365 000 dólares.