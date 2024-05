Cancillería felicitó a José Raúl Mulino tras ganar las elecciones presidenciales en Panamá

La Cancillería, a través de sus redes sociales, emitió ayer, domingo, sus felicitaciones a José Raúl Mulino, candidato a la presidencia de Panamá, tras su reciente victoria en dichos comicios.

"El Perú expresa su cálida felicitación a José Raúl Mulino por su reciente elección como Presidente de la República de Panamá y le desea los mayores éxitos en su gestión", publicó Torre Tagle a través de su cuenta oficial en X (ex Twitter).

Asimismo, felicitó al pueblo panameño por su "participación democrática" en dicha justa electoral, y manifestó su voluntad de un trabajo binacional con dicho país.

"Al saludar, asimismo, la participación democrática del pueblo panameño en la jornada electoral de hoy, el Perú reafirma su voluntad de continuar fortaleciendo los tradicionales lazos de amistad y cooperación que unen a ambos países", agregó.

Con más del 90 % de los votos escrutados, Mulino logró un 34,4 % de las cédulas, frente al 25 % del antisistema Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino (Moca), el 16 % del expresidente Martín Torrijos (2004-2009), del Partido Popular (PP), y el 11,2 % alcanzado por Rómulo Roux, de Cambio Democrático (CD)

El Perú expresa su cálida felicitación a @JoseRaulMulino por su reciente elección como Presidente de la República de Panamá y le desea los mayores éxitos en su gestión. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 6, 2024

José Raúl Mulino y su relación con un expresidente acusado de corrupción

"¡Misión cumplida, carajo (...) misión cumplida Ricardo (Martinelli)!", afirmó el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, este domingo, al celebrar ante sus seguidores su triunfo en los comicios.

"No me animan confrontaciones de ningún tipo", dijo Mulino al asegurar que buscará el consenso político y que impulsará "un gobierno pro empresa privada", pero sin olvidar a los más necesitados.

Asimismo, Mulino se declaró "conciliador", que no es "títere de nadie", que nadie lo puso "a dedo" y que llegará al puesto sin "una gota de venganza contra nadie".

"Yo no estoy aquí porque me puso alguien, ni por el dedo de alguien, me puso el voto popular", advirtió.

Además, fue enérgico en su discurso al referirse que en su gobierno "se acabó la persecución política, se acabó la manipulación del Ministerio Público, se acabó la manipulación de jueces y magistrados. A partir del 1 de julio se recobrarán las llaves de los candados que han tenido presos, dañando reputaciones sin vergüenza".

"Un abrazo Ricardo (Martinelli) hasta allá donde estás. Como dije se acabó la persecución política en este país, el país está harto de las peleas politiqueras que no nos han conducido a nada bueno, no me considero enemigo de nadie, y espero que nadie me considere su enemigo", subrayó.

Vale precisar que Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá, permanece asilado en la Embajada de Nicaragua. Él es líder del partido Realizando Metas (RM), y acudía a estas elecciones como candidato presidencial con Mulino como vicepresidente, pero fue inhabilitado tras una condena a más de diez años de prisión por corrupción, cediendo el puesto al candidato a la vicepresidencia.

Esa candidatura, sin embargo, no fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia hasta el pasado viernes, dos días antes de las elecciones, tras una demanda de inconstitucionalidad al no haberse presentado Mulino a primarias ni contar con un vicepresidente.