El padre del cantante Rubén Blades murió a los 99 años

Por medio de las redes sociales, el cantante Rubén Blades comunicó el fallecimiento de su padre, Rubén Blades Bosques, más conocido como Skipper. A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de Amor y control compartió una imagen donde ambos salen juntos y le dejó un emotivo mensaje de despedida.

“Quiero agradecer a todos los que me han escrito o llamado, lamentando la partida “al otro barrio”, de mi padre Rubén (…) A nombre de sus seres queridos, gracias por todas las expresiones de afecto y de solidaridad recibidas”, se lee en la publicación.

Por otro lado, Rubén Blades aprovechó en pedir disculpas a los amigos y familiares quienes lo estuvieron llamando para darle el pésame ya que no contestó porque se encontraba organizando la despedida de su padre. Asimismo, el panameño agradeció a todos los que se tomaron el tiempo de enviarle mensajes de aliento.

El padre del cantante nació en Colombia y murió el viernes 24 de noviembre a los 99 años, no obstante, la información sobre su fallecimiento la dieron a conocer el último domingo. Tanto fanáticos como celebridades lamentaron la pérdida de Rubén Blades y le brindaron fuerzas en este difícil momento.

Con esta imagen, Rubén Blades se despidió de su padre con sentido mensaje en redes sociales.Fuente: @ruben.blades

Rubén Blades y sus 50 años de carrera

Para conmemorar su trayectoria, el director Abner Benaim trabajó de la mano con Rubén Blades para lanzar el documental Rubén Blades no es mi nombre que recorre 50 años de carrera del artista, quien habla sobre su infancia en Panamá, sus padres, del primer tema social que escribió en 1969 y cómo nacieron otros, además de cómo comenzó en la música y llegó a las Estrellas de Fania, una relación que "fue de la alegría a la decepción".

También del periodo junto a la orquesta de Willie Colón, con quien grabó muchos temas de índole social como Tiburón, de su trabajo junto a otros artistas y como actor, y de su hijo, a quien conoció cuando éste tenía 37 años. Benaim presentó un retrato íntimo de Rubén Blades, quien señaló en el filme que "no me siento viejo, pero tengo que entender que no soy un chiquillo. Por eso siento la necesidad de irme moviendo en otra dirección y hacer otras cosas".

Mejor músico que abogado

Tras más de dos tercios de su vida sobre el escenario, Blades explicó por qué sigue ofreciendo presentaciones en vivo: "Me divierto mucho. No estoy en Panamá a tiempo completo, pero cuando estoy con la banda siento que estoy allí, en el barrio, con mis amigos, y es un reencuentro con el público, que cada vez es diferente", sostuvo a EFE en junio de este año.

"Cada audiencia nueva me hace reivindicar, a través de su reacción, que fue una buena decisión terminar siendo músico en vez de abogado", agregó Blades, que es graduado en Derecho por la Universidad de Harvard (EEUU).

No volverá a postular a la presidencia de Panamá

Aparte de abogado y músico, Rubén Blades también incursionó en la política en su país y tenía aspiraciones para ser presidente, sin embargo, no se presentará a las elecciones presidenciales panameñas de 2024, pero apoya la opción de un bloque independiente "interesado en crear una alternativa a la corrupción y mediocridad que existe", al que ayudará con ideas y propuestas.

Sobre la situación en Latinoamérica, la ve "bien", porque las inestabilidades que experimenta por ejemplo Perú, o las dificultades de la izquierda chilena de Gabriel Boric o de Gustavo Petro en Colombia "forman parte de un proceso", pero lamenta la deriva de Daniel Ortega en Nicaragua o Nicolás Maduro en Venezuela.