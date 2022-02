Cancillería | Fuente: Andina

La Cancillería informó que el Perú convocó la noche del viernes a los directores consulares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay para articular acciones conjuntas de protección y asistencia a sus nacionales en Ucrania.

A través del Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que se acordó mantener una coordinación directa y permanente entre las cancillerías y misiones Consulares de la región.



Además, del establecimiento de consulados ampliados y el acompañamiento de casos, uniendo las capacidades para una "mejor y efectiva" atención a nuestros ciudadanos.

"Apoyo a nuestros compatriotas"

El Gobierno peruano ya había informado que coordinaba las autorizaciones de sobrevuelo para el avión de la Fuerza Aérea que se trasladará a Polonia a fin de repatriar a los connacionales que residen en Ucrania.



Se indicó que el Consulado Honorario en Kiev y la Oficina Consular de Perú en Varsovia continúan con el proceso de identificación de los peruanos que desean ser evacuados de dicho país.

La mañana del viernes el presidente Pedro Castillo anunció que el Gobierno dispuso el envío de un avión del Ministerio de Defensa para repatriar a los peruanos que deseen evacuar el país europeo.

"Desde la Cancillería se está brindando todo el apoyo a nuestros compatriotas. Esperamos que a través del diálogo se logre una solución pacífica en favor de ambas naciones", afirmó el mandatario mediante sus redes sociales.

Se ha acordado mantener una coordinación directa y permanente entre Cancillerías y Misiones Consulares de la región, el establecimiento de consulados ampliados y el acompañamiento de casos, uniendo las capacidades para una mejor y efectiva atención a nuestros ciudadanos. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 26, 2022

