Carlos Gallardo a bancadas que apoyan la vacancia presidencial: “Dejen trabajar”

El titular del Ministerio de Educación (Minedu), Carlos Gallardo, cuestionó a las bancadas de oposición que están apoyando la vacancia presidencial a Pedro Castillo, a las que invocó a dejar trabajar al jefe de Estado.

“Tengo la impresión de que hay una situación obstruccionista. Tiene cien días y ya quieren vacar una Presidencia. No me parece lógico, no me parece correcto. Dejen trabajar”, manifestó.

Por otro lado, el ministro aseguró que su portafolio anulará la prueba de nombramiento docente, si es que se comprueban las irregularidades denunciadas en el proceso.

“Eso está en manos de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Procuraduría; que están investigando estas presuntas filtraciones. (...) Si se identifica que esto ha sido delictivo, por supuesto que tendría que anularlo, necesariamente”, señaló.

Para Gallardo, lo correcto es “agotar ese proceso de investigación” antes de tomar una decisión al respecto.

Cabe mencionar que el Minedu ha decidido suspender el proceso, lo cual ha sido duramente cuestionado por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), que ha exigido su anulación.

Sobre interpelación

Carlos Gallardo confirmó que asistirá el martes al Congreso para responder el pliego interpelatorio por las presuntas irregularidades presentadas en la evaluación de nombramiento docente.

