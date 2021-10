César Azabache, exprocurador anticorrupción. | Fuente: RPP

El exprocurador anticorrupción César Azabache consideró este viernes que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, debe renunciar al cargo tras elegir como abogado a la persona que también defiende al congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo.



En entrevista con el programa Las cosas como son, César Azabache explicó que la relación abogado y cliente es "sumamente protegida" dentro de la cual ninguna autoridad puede ingresar por lo que hay la posibilidad de intercambio de "información sensible"



"La información que intercambia abogado y cliente es intagible, pero en este caso el cliente es ministro del Interior con acceso a información de inteligencia y el abogado es al mismo tiempo defensa de una persona que está en juicio y de otras personas investigadas por sus relaciones con el Vraem y por los fondos que han manejado dentro de Perú Libre bajo la acusación de lavado de activos", dijo.



"Crear esa relación es entregarle al señor Barranzuela, a su abogado y a quienes defiende su abogado las llaves en las que se almacena información sumamente sensible, que no debería estar puesta sobre esa mesa. El señor Barranzuela puede elegir como abogado a cualquiera, pero si elige como abogado de personas investigadas, como el que ha elegido, tiene que renunciar al cargo, no puede seguir siendo ministro del Interior", agregó.



Conflicto de intereses



Asimismo, César Azabache señaló que Luis Barranzuela debería renunciar a su posición de socio en la firma de abogados que defiende a Perú Libre, ya que parte de las utilidades que ganaría dependen del éxito de este estudio, que lleva casos que pasan por las manos de la autoridad policial como operativos de allanamiento o identificación de perseguidos o detenciones que son clientes de esa firma.



"Ahí hay entonces un caso muy claro de conflictos de intereses, eso se puede resolver saliendo de la firma. Hasta lo que entiendo el señor Barranzuela no ha salido de la firma", manifestó.

Futuro de Barranzuela



César Azabache opinó que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, no arriesgará su presentación ante el Congreso de la República por el voto de confianza con Luis Barranzuela dentro del gabinete.



"Noto sí intentos de mantenerlo en el cargo, pero no veo posible que el gabinete de la señora Vásquez se exponga a arriesgar su presentación ante el parlamento con el señor Barranzuela dentro (...) no veo a la señora Vásquez defendiendolo con una cuestión de confinza o algo parecido. Y en ese marco sería absurdo que el Gobierno gaste parte del capital que acumuló con la salida de Bellido exponiéndose a esta acumulación de críticas a la permanencia del señor Barranzuela en el gabinete", dijo.



Además, César Azabache indicó que si bien la premier Mirtha Vásquez estará enfocada este mes en el voto de confianza, pero a partir de la instalación de su gabinete también comenzará pronto un "proceso de depuración y revisión" de designaciones de funcionarios establecidos con Guido Bellido.



NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Las vacunas dan mucha más inmunidad que haber tenido la enfermedad. ¿Cómo ocurre esto y cuáles son los estudios realizados sobre el tema?, el Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.