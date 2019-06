Audios comprometían al diplomático con el ex juez supremo. | Fuente: Composición

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció tras la revelación de los audios en donde se oye a César Hinostroza pedirle al embajador César Bustamante Llosa ayuda para sacar con mayor rapidez pasaportes para él y su familia.

La Cancillería señaló que el funcionario será separado del cargo y que se iniciarán las investigaciones respectivas. "A partir de la fecha, el embajador César Enrique Bustamante Llosa dejará el cargo de Director General de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares y otros en los que haya sido designado", señalan mediante un comunicado.

Asimismo, se comunicó que "el Canciller ha dispuesto abrir de inmediato una investigación con relación a los hechos materia de la información". "Se trata de nueva información que las autoridades de la Cancillería desconocían y que han procedido a evaluar de manera inmediata", agregan.

Este viernes, El Comercio difundió un nuevo audio en donde se oye a Hinostroza entablar conversación con el diplomático. Además, el medio informó que ambos se comunicaron al menos 34 ocasiones en un lapso de seis meses :el exmagistrado lo llamó en 23 ocasiones y el embajador le hizo llamadas en 11 oportunidades.

Luego de la fuga de César Hinostroza en octubre del 2018, una Resolución Ministerial designó al embajador César Bustamante para activar los mecanismos de cooperación sobre la situación legal del ex juez supremo en España. Sin embargo, este tema no prosperó porque el exjuez supremo no registró un ingreso irregular a ese país.