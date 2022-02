Perú condena acto de agresión de Rusia a Ucrania | Fuente: Foto: Cancillería / Video: RPP Noticias

El ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, resaltó la postura de rechazo del Perú ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, en línea con la tradición de la no intervención militar en la solución pacífica de los conflictos. En ese marco, el Canciller precisó que el Perú condena estos ataques y confía en la búsqueda "de posiciones de cese de las hostilidades".

"El análisis que la Cancillería hace de los hechos, como en toda situación, evolucionen, ya sea, lamentablemente para peor, como en este caso, donde ya se configura una agresión que viola el derecho internacional luego de una semana donde había una suerte de tensión y el rompimiento de las negociaciones que se da con los diálogos", indicó.

"La Cancillería ha ido tomando la temperatura, tanto a nivel internacional como local, y ha ido estableciendo pronunciamientos finalmente contundentes, además buscando en esta tarea el trabajo con otros países latinoamericanos de condenar la agresión militar sobre Ucrania, buscar el cese de las hostilidades y garantizar el bienestar de los compatriotas", añadió.

En entrevista con RPP Noticias, el ministro de Relaciones Exteriores destacó también la labor que se realiza en conjunto con otros países de la región para poder repatriar a un lugar seguro a las personas que se encuentren en la zona de conflicto. Según indicó, esta postura se reafirma en las declaraciones hecha por el representante del Perú ante las Naciones Unidas, así como en el comunicado de la Cancillería.

"Hay un plan de evacuación que se viene implementando para poder repatriar a los peruanos que están registrándose y saliendo de la zona de conflicto, debería haber un corredor humanitario que garantice la salida, y agilizar la cooperación de los Estados que están colaborando con nosotros para unificar esfuerzos de registros", explicó.

Plan de contingencia para evacuar a peruanos

La Cancillería informó que tiene un plan de contingencia aprobado para dar información, registrar a los ciudadanos peruanos en Ucrania y buscar su salida de la zona de conflicto. La embajadora María Antonia Masana, directora general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, explicó que 196 personas buscaron ser evacuadas.

"Estamos en permanente contacto con nuestro consulado honorario en Kiev y Varsovia, se ha trasladado un consulado móvil hasta la ciudad de Lublin (Polonia), va a ser el punto de frontera más cercano a Ucrania donde vamos a trasladar a los ciudadanos peruanos. Tenemos equipos logísticos de unidades de transporte", explicó.

En entrevista con RPP Noticias, la representante de la Cancillería peruana informó que se encuentran en la etapa del registro de las personas que quieren ser evacuadas, ya que 196 ciudadanos manifestaron su intención de ser evacuadas, pero el viernes pasado indicaron que querían quedarse en sus casas por los bombardeos.

Actualmente se está realizando un registro para verificar a las personas que quieran salir de Ucrania. Además, las personas que quieran desplazarse directamente hasta la ciudad de Lublin (Polonia), pueden hacerlo, ya que en lugar los está esperando un equipo del consulado; en tanto, quienes puedan movilizarse por otra frontera también pueden hacerlo.

"Estamos comunicándonos también con ciudadanos que no estaban registrados en la base de datas y lo han hecho a través de los medios de prensa. Tenemos dificultades con varios ciudadanos que no tienen documentos, pero que no tengan problemas. Si no tienen el DNI basta que digan el número para que podamos darle el salvoconducto", indicó.

