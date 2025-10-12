César Sandoval presentó su renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones: "Seguiré sirviendo a mi país"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César Sandoval Pozo presentó su renuncia a su cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tras la vacancia de Dina Boluarte y a un día de que venciera el plazo que los altos funcionarios puedan renunciar a sus cargos para postular a las Elecciones Generales 2026.

En una publicación en su cuenta de 'X', Sandoval sostuvo que una vez que se aprobó desde el Congreso la vacancia presidencial a Dina Boluarte presentó su renuncia, y después hizo lo propio con el nuevo mandatario José Jerí.

"Seguiré sirviendo a mi país. Nada me ata ni me atará jamás a los cargos. Aprobada la vacancia, presenté mi renuncia a la presidenta Dina Boluarte y luego hice lo propio ante el nuevo mandatario. En 5 meses al frente del MTC y gracias a nuestra presidenta pusimos freno a la corrupción, destrabamos inversiones e inauguramos y diseñamos obras que durmieron décadas. Desde donde me toque servir a mi país, lo haré siempre con la frente en alto y en beneficio del pueblo", escribió.

Como se recuerda, el viernes 10 de octubre, César Sandoval reveló que estaba reevaluando la posibilidad de postular en las Elecciones Generales de 2026.

Sandoval había señalado que, aunque manifestó en repetidas ocasiones que no participaría en los próximos comicios, la situación política lo llevó a reconsiderar su posición.

"Yo dije yo, me quedo a trabajar en el Ejecutivo hasta cuando la presidenta considere. Y si esto me llevaba hasta el 28 de julio, yo les dije 2, 3, 4 veces que no iba a postular. Esto se ha visto interrumpido, y como la política es dinámica y cambia, ha cambiado los escenarios, entonces yo estoy reevaluando mi posición porque me he visto obligado a renunciar después que la presidenta ha sido vacada", señaló Sandoval.

Es importante recordar que este lunes 13 de octubre vence el plazo para que autoridades y altos funcionarios que busquen postular a las Elecciones Generales del 2026, bajo la norma -regulada por la Constitución Política del Perú y la ley orgánica de elecciones- que aplica para alcaldes, gobernadores, ministros, entre otros altos cargos.

César Sandoval reevalúa postular a un cargo para las Elecciones 2026 | Fuente: RPP