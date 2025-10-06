"El siguiente paso será el expediente técnico": Gobierno impulsará proyecto del túnel que unirá La Molina y Surco

El proyecto contempla la construcción de dos túneles que recorrerán 19.4 kilómetros bajo las avenidas La Molina, El Derby, Primavera, Los Fresnos y Los Cóndores, entre otras.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, anunció que el Gobierno impulsará la creación de un sistema de movilidad urbana subterráneo que conectará los distritos de La Molina y Surco, con una inversión estimada en S/3 607 millones.

El proyecto contempla la construcción de dos túneles —en sentido de este a oeste y viceversa— que recorrerán 19.4 kilómetros bajo las avenidas La Molina, El Derby, Primavera, Los Fresnos y Los Cóndores, entre otras.

En un comunicado, el MTC señaló que la obra será ejecutada mediante el método Austriaco (NATM). "El proyecto mejorará la calidad de vida 1 millón de personas y es una muestra del camino que debe seguir las obras para llegar a buen puerto. Porque cuando hay voluntad de hacer las cosas bien, nadie puede detenerlas. Por eso, felicito al alcalde de La Molina, Diego Uceda, quien lejos de caer en la informalidad y sacar obras sin expedientes como hacen otros burgomaestres, cumplió con la norma y busco nuestro apoyo. El siguiente paso será elaborar el expediente técnico", dijo Sandoval.

El tiempo de ejecución estimado es de 60 meses, y al concluirse se prevé una reducción significativa del tráfico en la zona este de la capital. Según Sandoval, la obra se enmarca en la política de la presidenta Dina Boluarte, orientada a cerrar brechas de conectividad vial en el país.

El alcalde de La Molina, Diego Uceda, destacó el respaldo del MTC y aseguró que la propuesta "ya deja de ser solo un proyecto".