César Vásquez dice que 99% de peruanos sí tiene seguro médico, pero que hospitales "no se dan abasto"

Gobierno El ministro de Salud indicó que, para el 2024, el SIS tendrá un promedio de S/2 500 millones de inversión

La presidenta de la república, Dina Boluarte - durante su intervención en la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el marco de la 78 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en EE.UU.- indicó que "más del 99% de peruanos" cuenta con seguro médico.

"En materia de protección social, más del 99% de peruanos tiene un seguro médico, de los cuales 70% corresponde al Seguro Integral de Salud (SIS) que prioriza a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema”, dijo, esta mañana, la mandataria.

Al respecto, el ministro de Salud, César Vásquez, en dialogo con RPP Noticias, reafirmó lo declarado por la jefa de Estado.

"Son datos oficiales de la institución. Todos los peruanos tienen acceso al seguro, no hay ninguno con restricción y si alguno falta es por falta de información y acceso. La intención del Minsa es que todas las personas sin ningún tipo de seguro puedan acceder fácilmente al SIS", sostuvo.

No obstante, cuando se le hizo presente que muchos peruanos no pueden acceder a medicamentos o a una intervención hospitalaria pese a contar con seguro de salud, el titular del Minsa reconoció que los nosocomios "no se dan abasto".

"El SIS cubre cualquier tipo de emergencia y cualquier enfermedad que requiera tratamiento médico (…) Lo que pasa en la atención (es) que no siempre pueden acceder los ciudadanos a los hospitales. Es por dos razones: una, porque nuestro sistema hospitalario, nuestro sistema de atención primaria (…) no se da abasto, no alcanza para atender a todos porque hay muchos pacientes, incluso del seguro social, que buscan atenderse en alguno de nuestros hospitales", indicó.

En ese sentido, señaló que su sector va a "fortalecer el primer nivel de atención para que no se congestionen innecesariamente los hospitales" y que se el Ejecutivo ha propuesto destinar un presupuesto de "más de S/300 millones de aumento para lo que es el SIS".

Además, reconoció que en regiones no ha venido funcionando el sistema de salud "de manera articulada".

"La atención de los pacientes asegurados al SIS, sobre todo en el país, es de una responsabilidad compartida entre el Gobierno central, a través del Minsa, y de los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de salud. Eso no ha venido funcionando de manera articulada y trae problemas de insatisfacción y falta de atención a los pacientes", afirmó.

"Estamos llevando una propuesta al Congreso para recuperar y fortalecer la rectoría del Minsa para que pueda tener una intervención más efectiva en las regiones, que no las tiene por falta de marco legal", añadió.

Denuncia contra Alberto Otárola "no se ha conversado en el Gabinete"

Por otro lado, César Vásquez indicó que aun no se ha conversado "a la interna del Gabinete" la denuncia del dominical Panorama respecto a que el premier Alberto Otárola habría beneficiado a dos allegadas con órdenes de servicio por montos superiores a los S/50 mil.

"No se ha conversado eso a la interna del Gabinete y yo estoy fuera del país, no he visto ese reportaje. Creo que siempre es importante que la persona involucrada pueda dar su descargo correspondiente. Siempre hay una explicación", sostuvo el titular del Minsa.

Asimismo, Vásquez señaló que "ser conocido de alguien no es un delito ni se convierte en un hecho irregular" y que la denuncia debía investigarse.

"Lo que sí habría que averiguar es el nivel de influencia que hubo para poder contratarla y eso pasa por una investigación (...) En cuanto a los S/53 mil, yo creo que es por varios meses de trabajo, porque a veces se juzga apresuradamente (…) Las ordenes se hacen por dos, tres o más meses y eso infla la cantidad total y a veces se malinterpreta. Estas denuncias se tienen que investigar", puntualizó.