Alberto Otárola señala que no entregarán dinero adicional a Petroperú: "No existe caja fiscal para darle ese monto"

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, manifestó este domingo que no entregarán financiamiento adicional a Petroperú ante el riesgo de un eventual desabastecimiento de combustibles.

Según precisó, desde el Ejecutivo han decidido orientar los fondos para la atención del fenómeno de El Niño Global. En esa línea, descartó que vayan a acceder al requerimiento de Petroperú al Ministerio de Energía y Minas de unos 1 500 millones de dólares para atender un posible desabastecimiento.

“Quiero hacer un anuncio: no se le va a dar ningún dinero adicional a Petroperú para financiar lo que se dice están pidiendo, porque la decisión del Estado es orientar estos fondos a la atención de El Niño Global. No existe caja fiscal para darle ese monto. Eso lo he dicho claramente en el Consejo de Ministros al Directorio de Petroperú”, dijo.

Pide respetar el debido proceso en investigación sumaria del Congreso a la Junta Nacional de Justicia

El jefe del Gabinete Ministerial también opinó sobre la investigación sumaria que lleva a cabo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), un hecho que ha provocado una serie de pronunciamientos de organizaciones nacionales e internacionales.



“Lo que hemos reclamado es que se respete el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la independencia de las instituciones”, señaló en una entrevista con el programa dominical Cuarto Poder.



Para Otárola Peñaranda, la Junta Nacional de Justicia, que se encarga de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todos los niveles en el país, “forma parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad”; es decir, “es un organismo constitucionalmente independiente”.



“Y desde el 2004, el Tribunal Constitucional ha establecido que no solamente estamos ante tres poderes (en referencia al Judicial, Parlamentario y Ejecutivo), sino ante una constelación de poderes que requiere independencia y autonomía”, dijo.



Sin embargo, el titular del del Consejo de Ministros consideró que el funcionario de Naciones Unidas en el Perú, Igor Garafulic, “podría haber extralimitado sus funciones” cuando, a través de un comunicado, expresó su preocupación por la investigación sumaria del Congreso a la JNJ y remarcó que esta "tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de justicia en el país".



“Y por eso fue convocado con reserva a Cancillería para decirle lo correspondiente”, sostuvo Alberto Otárola.