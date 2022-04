Varios sectores piden cambios en el gabinete al presidente | Fuente: Andina

Presidente de Confiep, Óscar Caipo, enfatizó que el presidente Pedro Castillo debe renovar por completo a su Consejo de Ministros para conseguir cambios y mejoras en el país. En tal sentido, se mostró muy crítico con la gestión de Aníbal Torres al frente de la PCM.

"Es importante que el presidente se de cuenta que debe corregir porque el país no aguanta más. Yo creo que este gabinete se agotó, incluyendo a Anibal Torres. Él esta buscando culpables donde no los hay y habla de todos los temas menos de las soluciones para resolverlos. El cambio incluye a la posición de premier", manifestó en RPP Noticias.

Caipo también criticó al gobierno de Pedro Castillo por sus malas designaciones en los ministerios y puestos importantes del Estado, acusando de que se priorizara las cuotas de poder en lugar de hallar gente capacitada.





"En estos nueve meses hay una falta de dirección. Se han hecho nombramientos de ministros, cambios en los ministerios y otros nombramientos de funcionarios que no tienen la capacidad ni la experiencia y en muchos casos no tienen la idoneidad. Básicamente no se ha implementado ninguna política pública que promueva el crecimiento económico", expresó Caipo.

Con respecto a quien puede ser el nuevo premier, consideró que este profesional debe ser con experiencia, sin cuestionamientos y convocante. Además, señaló que el presidente debe darle esa capacidad de diálogo con las fuerzas políticas.

"Este gobierno, con este gabinete, no ha tenido la capacidad de reaccionar cuando había que hacerlo para prevenir que el nivel de insatisfacción llegue a estos niveles. El nuevo premier debe tener la aptitud de sacar el país adelante", remarcó.

Confiep advierte de nuevas movilizaciones

Oscar Caipo señaló que el gobierno debe reaccionar con urgencia ante las protestas sociales que se vienen dando. Reiteró su pedido al presidente de hacer cambios pues ante el problema de Cuajone se ha reactivado la crisis en Las Bambas.

El titular de la Confiep resaltó que el Acuerdo Nacional se reactive con la finalidad de que todos los actores políticos se sienten a dialogar para conseguir un pacto. Por ello, exhortó al mandatario que inicie las reuniones pues desde agosto pasado no hablan con el jefe de Estado.