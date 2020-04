José Luis Pérez Guadalupe estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) José Luis Pérez Guadalupe aseguró que el Ministerio de Justicia (Minjus) no está garantizando la vida y la salud de los empleados penitenciarios ni a los propios internos, al comentar el motín ocurrido ayer en varios penales del país, con el saldo de nueve reos fallecidos.

“Lamentablemente, tenemos que llegar a este colapso y a este tipo de protestas de los internos, que están demandando una sola cosa: que se garantice su salud y su vida en los penales. Y esta es una obligación del Estado peruano”, dijo en Ampliación de Noticias.

Pérez Guadalupe cuestionó duramente la gestión de Fernando Castañeda al frente del Minjus, al recordar que “a las dos semanas de la cuarentena salió a decir orondamente que no hay infectados en los penales”, pese a que -dijo- desde diversos sectores se le advirtió sobre posibles contagios.

“El ministro salió a decir porque no le ha tomado ninguna prueba a ningún interno. ¿Cómo puede afirmar que no hay contagiados? En vez de tomar precauciones desde el primer día, se pone a alardear de que no hay infectados”, se quejó el también exministro.

En su opinión, los problemas en los penales se agudizaron durante la cuarentena cuando el Minjus realizó cambios en la estructura del INPE. “El comienzo de la debacle fue al día 10 de la cuarentena, cuando el ministro de Justicia cambia a tres cabezas del INPE de manera irracional”, remarcó.

En ese sentido, Pérez Guadalupe calificó de “absolutamente razonables” las exigencias de los internos, aunque no justificó sus medidas de protesta, como los motines realizado en la víspera.

El exministro del Interior advirtió sobre el hacinamiento en el penal Castro Castro, diseñado para albergar a una población de 1 100 internos, pero que ahora acoge a 5 300.



