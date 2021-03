Óscar Ugarte se presentó ante la Comisión de Salud del Congreso. | Fuente: Foto: Minsa

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, aclaró que, hasta el momento, el laboratorio ruso no ha solicitado el registro de su vacuna contra la COVID-19 en el Perú. Durante su presentación ante la Comisión de Salud del Congreso, el ministro descartó una demora de parte de la Dirección General de Medicamentos y Drogas (Digemid) y aseguró que este organismo actuará de manera rápida con este y otros laboratorios que soliciten el registro de su vacuna.

"No es cierto que Gamaleya haya planteado, haya presentado, el reconocimiento de su vacuna anteriormente. Hasta el momento no ha presentado un pedido de reconocimiento la vacuna de Gamaleya. Lo que ha hecho es (presentar) información preliminar. Efectivamente ha adelantado alguna información, pero no ha presentado formalmente la documentación mediante la cual digan 'requiero el registro por condiciones de emergencia', como sí ha presentado Sinopharm y Pfizer. Entonces, no es cierto que hayan presentado y que Digemid esté esperando. Digemid lo que hará, cuando Gamaleya presente, con la misma rapidez que hizo en los dos casos anteriores, aprobará. Yo me comprometo a ser vigilante de que no se dilaten estos plazos, sino se cumplan, no solo con Gamaleya", señaló.

Ministro de salud Oscar Ugarte aclaró en el congreso que hasta el momento el laboratorio ruso Gamaleya no ha pedido registro sanitario temporal a DIGEMID para aplicación de su vacuna contra la covid 19 en el Perú @RPPNoticias pic.twitter.com/fGs3bRw0zm — Carlos Villarreal (@kikesitov67) March 5, 2021

NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?