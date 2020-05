Víctor Zamora, titular del Ministerio de Salud. | Fuente: Presidencia Perú

El ministro de Salud, Víctor Zamora, dijo este domingo que su cargo está en manos del mandatario Martín Vizcarra.



"Mi puesto está en manos del presidente de la República, me ha dado la confianza y estoy orgulloso de que me la haya dado en un momento tan difícil. El mandatario, por supuesto, evaluará las condiciones en las cuales yo debo continuar o si me debo retirar", manifestó.

El ministro de Estado ha sido cuestionado por los gremios de salud por sus recientes declaraciones según las cuales los profesionales de salud, desde el punto de vista legal, "son igual de ciudadanos que el resto de las personas" y por ello resulta difícil decidir cuál de los pacientes graves con COVID-19 deberían ser trasladados desde alguna región a Lima. "Soy médico y me duele la situación que está pasando Iquitos y el sufrimiento que tienen sus familias", sostuvo.

"La dicotomía no es si los servicios de salud son para los médicos o para la población. El eje de debate debe ser cómo hacemos para mejorar sustantivamente la capacidad de nuestro sistema de salud público para que estos eventos no se vuelvan a dar", prosiguió en Canal N.



"Mi presencia o no en el puesto no cambiará la situación que tenemos frente a la pandemia. El centro del debate debería ser cómo hacemos para mejorar la capacidad de nuestra salud pública", agregó.



Cómo van las cifras

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó que el número de personas fallecidas por coronavirus en el país aumentó a 1 889, mientras que los casos positivos ya totalizan 67,307.



De acuerdo con el último reporte de dicha cartera, hasta hoy se han muestreado a 504 930 personas en todo el territorio nacional, de los cuales 437 623 arrojaron negativo y 67 307 positivos (entre pruebas moleculares y rápidas).



Asimismo, el número de pacientes hospitalizados con COVID-19 asciende a 6,601, de los cuales 774 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.