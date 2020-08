Campaña del Gobierno fue lanzada el último domingo. | Fuente: Presidencia

Los antropólogos Norma Correa y Aldo Pecho, la primera especialista en políticas públicas y el segundo, en seguridad ciudadana, opinaron sobre la campaña #NoSeamosCómplices que ha lanzado el Gobierno para evitar los contagios de la COVID-19. Correa indicó que la campaña tiene que evitar los estigmas socioeconómicos y generacionales, mientras que Pecho sostuvo que el discurso detrás de la campaña puede ser cuestionado.

Norma Correa dijo que se debe enfatizar la estrategia comunitaria en la campaña comunicativa, además de la importancia de la pedagogía hacia los ciudadanos. Asimismo, sostuvo que la campaña tiene que ir con un esfuerzo de cambias situaciones visibles en que la ciudadanía es expuesta al riesgo de contagio. Por ejemplo, las colas en los bancos para cobrar el bono o el transporte público.

“De pronto tenías personas que salían a trabajar, a tomar transporte público, a entrar a un negocio, a una oficina. De cara a esta personas que iban a estar en movilidad permanente, ¿qué contenidos estábamos generando? Estas son las personas que deben de salir a trabajar y se contagian no porque fueron irresponsables o transgresoras”, indicó Correa.

La antropóloga también cree que la crítica surgida hacia la crudeza de la campaña también es “una evaluación indirecta sobre las acciones del Gobierno”, luego de que pasado más de cinco meses desde el inicio de la emergencia -y agobiada por el tema sanitario y económica- espera ver mejoras concretas en el manejo de la pandemia.

“Son dos estigmas que tienes que evitar: el socioeconómico, que se instale la idea de que solo los pobres son transgresores, y el generacional, que son solo los jóvenes los que ponen en riesgo”, explicó.



El discurso detrás del mensaje

El antropólogo Aldo Pecho dijo que el discurso de fondo de la campaña es cuestionable y que el mensaje político detrás -según su análisis- es que el Gobierno deja a la sociedad la responsabilidad del contagio de la enfermedad.

“Es positivo que se tome conciencia, pero creo que el mensaje debe completarse. ‘Oye, no te reúnas, no hagas esto, porque no tenemos cama UCI’. En los spots aparece que van a ir a una cama, pero no hay balones de oxígeno, no hay camas en hospitales. Entonces debería completarse el mensaje donde diga el sistema de salud está colapsado”, sostuvo.

Pecho fue crítico en señalar que el mapa de calor del Minsa señale que el contagio solamente ocurra en las reuniones sociales, cuando la reactivación económica ha tenido como consecuencia el uso masivo del transporte público. “No vas a comparar el transporte informal, donde no se respeta el distanciamiento, con reuniones de una o dos veces, que igual está mal”, expresó.

Por su parte, el doctor Elmer Huerta señaló que se debe acentuar los canales de difusión de los mensajes. “Que llegue a su público objetivo que deben tener estudiado”, dijo.