La Contraloría General se encuentra visitando las instituciones educativas públicas en distintas regiones del país en donde se han reiniciado las clases presenciales y semipresenciales a nivel nacional, para así verificar si se están cumpliendo con las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el contagio por la COVID-19 entre la población estudiantil.

De los 50 servicios de control simultáneo programados en todo el país, ya se han notificado y publicado 33 informes correspondientes a las regiones de Ayacucho, Cusco, Loreto, Ucayali, San Martín, y Cajamarca.

Estas visitas de control a la 'Prestación del servicio con grado de presencialidad de la educación básica regular, en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19' tienen como objetivo determinar si las condiciones de bioseguridad, para la reapertura de clases de educación básica con algún grado de presencialidad, se vienen realizando de conformidad con la normativa aplicable vigente y disposiciones internas relacionadas, en el marco de la emergencia sanitaria.

"Hay muchas cosas por corregir, hay una inicial tarea que ha desarrollado la Contraloría en seis regiones, con cerca de 50 colegios como una primera muestra para conocer las condiciones que se han dado para el regreso a las clases y se han encontrado varias cosas, por ejemplo, que umn 90 % de colegios que no tienen puntos de acopios de basura señalizados, un 96 % de aulas que no tiene senalización para orientar a los alumnos y un 43 % de esta muestra que ha quedado claro que no se está cumpliendo con el distanciamiento, que es tan importante para evitar contagios", explicó Armando Canchanya, vocero de la Contraloría.

Señalización de medidas de prevención

Se evidenció que 31 instituciones educativas visitadas carecen de señalización en pisos y paredes que indique el aforo (número máximo de personas permitidas en cada aula y colegio) y la distancia mínima, establecida por el Ministerio de Salud como medida de prevención contra la COVID-19.

Tampoco están señalizadas las zonas para el lavado y desinfección de manos, higiene respiratoria, uso de mascarillas, distancia física y carteles que prohíban la agrupación de personas. Esta situación afecta la difusión de las medidas de prevención frente a la COVID-19.

Distanciamiento social

En 12 instituciones educativas públicas se verificó que el alumnado no mantiene el distanciamiento mínimo establecido en las clases, hecho que afecta la prevención y protección de la salud de estudiantes, docentes y personal de servicio. Mientras que, en un colegio se evidenció que las actividades educativas se desarrollan en aulas con ventanas que no se encuentran operativas (selladas) y no permiten la ventilación.

Medidas de prevención

Asimismo, de las visitas realizadas se verificó que 5 instituciones educativas carecen de estación de lavado de manos.

Manejo de residuos sólidos

Las 33 instituciones educativas visitadas carecen de punto de acopio o área de depósito de residuos sólidos de manera temporal, debidamente señalizado, y de acceso restringido; tampoco cuenta con contenedores con tapa y bolsa en su interior. Estos hechos afectan el correcto manejo y almacenamiento de residuos sólidos dentro de los centros educativos.

Los resultados de los servicios de control fueron comunicados a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) con la finalidad de que presenten un Plan de Acción para superar las situaciones advertidas. El Órgano de Control Institucional de la UGEL se encargará de realizar un seguimiento a las medidas implementadas a fin de que adopten las medidas necesarias para proteger a los estudiantes de un eventual contagio por la COVID-19.

