Cuando la cuota pesa más: ¿Qué hay detrás de esta lógica instalada en el gobierno de Pedro Castillo? [ANÁLISIS]

Perú Libre afianzó su relación con el presidente Pedro Castillo. Ello se ha visto materializado en la conformación del gabinete que encabeza Aníbal Torres, que el próximo 8 de marzo solicitará el voto de confianza del Parlamento. El gabinete Torres tiene dos ministerios abiertamente ligados a Perú Libre: Salud, con Hernán Condori y Energía y Minas, con Carlos Palacios. Ambos fueron funcionarios en el Gobierno Regional de Junín durante la gestión de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre.

Adicionalmente, el gabinete tiene una cuota de la facción magisterial de la bancada, con el ministro y congresista Óscar Zea, en Desarrollo Agrario. El ministro y congresista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú todavía permanece en el gabinete. Betssy Chávez es la cuota de la bancada Perú Democrático mientras que Alejandro Salas, ministro de Cultura, tiene afiliación a Somos Perú.

El recambio ministerial ocurrido hace unas semanas, trajo nuevamente una ola de designaciones en el aparato público con personas ligadas a Perú Libre, pero que no contaban con la idoneidad suficiente. A su vez, salientes funcionarios como Jorge Chávez Cresta del Viceministerio de Minas o Fabiola Caballero del Viceministerio de Transportes denunciaron que en sus sectores se está produciendo un copamiento de personas “no calificadas” o con "criterios extratécnicos" y "políticos".

“Aunque es cierto, en el pasado hemos visto personas no idóneas ocupando puestos públicos. Algo que sí me sorprende: en mi memoria nunca he visto de una manera tan abierta se diga que los mínimos de idoneidad no importan. Eso es lo más frustrante, porque siempre ha habido un esfuerzo de asegurar un mínimo de idoneidad en posiciones públicas. Ahora ni siquiera se respeta”, sostiene Iván Lanegra, secretario general de Transparencia.

El paralelo

Esta situación en el aparato estatal ha sido comparada con lo que pasó durante el primer gobierno de Alan García donde primó el denominado ‘tarjetazo’. “Se llenaba a muchas personas militantes de menor rango pero incluso en puestos de altos rango había más cuidado. No es un problema que sea del partido, el problema es que no sea idónea. En esos altos puestos se buscaba un mínimo de idoneidad”, sostuvo Lanegra.



Para el politólogo Alonso Cárdenas, este tipo de copamientos también se vio durante los gobiernos de Alberto Fujimori y el segundo gobierno de Alan García. “Si no bien no se ha dado con la misma intensidad, esta lógica de repartija, de tarjetazo, de amiguismo siempre ha existido en la administración pública. Una de las razones es porque el Perú carece de un servicio civil profesional”, sostuvo el analista político.

El politólogo Alexander Benites señala que existe un matiz. “Con García había presencia aprista en sectores como el BCR o el sistema de justicia, que son dos esferas que a mí en este caso no me queda claro. Por el contrario, actualmente se ve un cuoteo o infiltración que pasa por otros sectores. Los más claros han sido en Salud, Transportes y Energía y Minas”, dijo.

Un problema ya diagnosticado desde hace muchas décadas atrás es la precariedad de las organizaciones políticas en el Perú, que en teoría deberían contar con profesionales idóneos para puestos de la administración pública.

“Los partidos en el Perú son muy débiles, improvisados, son los más repudiados de América Latina. Ningún país en América Latina tiene un sistema de partidos tan repudiado como el peruano. Como son improvisados, colocan a personas que no tienen el perfil ni la experiencia en Salud, Transportes o Energía y Minas”, evaluó Cárdenas.

Lanegra coincide: “La precariedad de las organizaciones políticas en el Perú es conocida, pero en este caso está quedando en evidencia la precariedad del partido de gobierno”.



En desmedro de la meritocracia

Ximena Pinto, ex secretaria de comunicaciones de la PCM, ha declarado que los ministerios y organismos públicos vienen siendo copados por funcionarios de "pésima" calidad. "Todo lo que avanzamos en los gobiernos pasados, que sin duda hubo corrupción. Pero también conozco a las instituciones y cómo estaban por dentro. No vamos a comparar la calidad de funcionarios que había antes con la calidad de funcionarios que hay ahora. No hay punto de comparación. Todo es cuota. Y la calidad de funcionario es pésima. Es un desmadre y eso duele", contó a RPP Noticias tras acusar al premier Aníbal Torres de querer hacer uso político de la publicidad estatal.

Benites sostiene que el gobierno de Pedro Castillo está cuestionando precisamente una idea que había ganado legitimidad a lo largo de los últimos años: la importancia de la meritocracia, experiencia en el sector y la carrera pública para construir un aparato público más eficiente.

“Estamos viendo que esta idea está entrando en disputa, porque lo que está haciendo la administración de Castillo, de Perú Libre, este cuoteo de asignaciones de funcionarios públicos en el más alto nivel, siguiendo un criterio político y de conveniencia que solamente tiene como objetivo evitar una vacancia. El mensaje que está dando es que esta idea que había ganado terreno de la importancia del criterio meritocrático para construir un Estado de mayor calidad es al final solamente un discurso 'caviar' o de la 'élite' para no dejar al partido de gobierno gobernar, ¿por qué creo que eso es nocivo? Porque este choque de ideas, esta disputa de ideas, lo que hace al final de cuentas es producir este desmantelamiento del aparato público”, sostuvo.

Consecuencias

Las consecuencias en el corto y mediano plazo de la calidad de funcionarios en el aparato público se hacen notar. “Las consecuencias en la ciudadanía son gravísimas. Mire la pandemia: el país más golpeado, porque su estado es débil. Todos estos elementos se traducen en ausencia de políticas públicas. No hay un servicio civil como existen en países desarrollados, que tengan cierta continuidad en los procesos”, manifestó Cárdenas.

“Una alta rotación de funcionarios en cargos importantes retrasan tareas de gestión y de políticas que son claves. La ejecución presupuestal se ve más lenta o pausada. Esta volatilidad adormece la capacidad de gestión de los recursos públicos y eso se traduce en servicios más deficientes, en menor efectividad para la atención al ciudadano. El caso más grave está en el sector salud y la lucha contra la pandemia”, sostuvo Benites.

En el mediano plazo, la ausencia de calidad en los servicios públicos tendrá efecto negativo en la relación que hay entre la ciudadanía con su sistema político y de gobierno, opina Cárdenas.

“Eso en consecuencia va a dañar la credibilidad del sistema democrática. Esos extremos que vemos en las elecciones se van a seguir agravando. La academia, los medios, la sociedad civil deben presionar al sistema política para revertir una situación que nos aleja más de ser un país medianamente estable”, sostuvo Cárdenas.

Benites coincide que en el mediano y largo plazo es que esta situación agrava un problema de legitimidad política-institucional del régimen democrático peruano.

“En la práctica lo que tienes es un gobierno que se está volviendo aquello de lo cual se quejó en campaña. Ellos entraron a campaña con este discurso de 'un Estado que sirve para unos pocos a costa del bienestar general' y lo que están haciendo es construir un Estado que está sirviendo simplemente a intereses particulares a costa del bienestar público”, indicó.

