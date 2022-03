Daniel Salaverry, excandidato presidencial. | Fuente: Andina

El excandidato presidencial Daniel Salaverry se reunió esta mañana con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, en momentos en el que se realiza un Consejo de Ministros a un día de la renuncia de Juan Francisco Silva al cargo de ministro de Transportes.

A su salida del encuentro, Salaverry dijo a RPP Noticias que acudió a Palacio en atención a una convocatoria del mandatario y evitó responder si se le ha propuesto ocupar un cargo público.

"Hemos intercambiado opiniones respecto a la situación política del Perú, él ha pedido mi punto de vista respecto al funcionamiento de los ministerios y de algunos problemas que están aún por resolverse", dijo.

Salaverry afirmó que no es la primera vez que Pedro Castillo lo invita a conversar y que en la reunión de hoy expuso "un análisis y un diagnóstico" de los problemas que afronta el Ejecutivo y su opinión de cómo superarlos.

"No es la primera vez que tengo este tipo de reuniones con el presidente y ya queda en él recoger o no las opiniones y las propuestas que yo le he dado".

La última vez que se vio a Salaverry salir de una reunión con Castillo en Palacio de Gobierno fue el 8 de enero de este año, un día antes de ser designado como presidente del directorio de la empresa estatal Perupetro, un cargo que dejó 17 días después debido a la cuestionamientos a su nombramiento en una función en la que no está capacitado.

Caso Karelim López

Salaverry aseguró este miércoles que conoce a Pedro Castillo "de muchos años atrás" desde cuando ambos participaban en una iglesia cristiana y por ello, afirmó, conoce de "su formación en valores".

En ese sentido, expresó confianza en la probidad del mandatario a propósito de las investigaciones fiscales que lo implican en el caso la de empresaria Karelim López.

Al respecto, dijo que el propio abogado de la empresaria, César Nakazaki ha señalado que Pedro Castillo en ningún momento ha sido involucrado por Karelim López. "El Ministerio Público tiene que determinar qué ha pasado con todo esto", dijo.





