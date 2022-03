Ministro de la Producción señala que el adelanto de elecciones fue una alternativa | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, reconoció que durante la sesión previa al mensaje del presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República, el Consejo de Ministros abordó el tema de elaborar un proyecto de ley para adelantar las elecciones. "Fue una conversación como una alternativa", indicó.

"Bien pudo ser una salida si tenemos tanto problema para seguir trabajando (…) Ha sido una conversación como una alternativa, pero nada fijo, nada que haya sido definitivo. En esto hay que ir evaluando minuto a minuto cómo van sucediendo las cosas", señaló.

Prado dijo a RPP Noticias que es un gobierno demócrata y se procura actuar de acuerdo a ley y lo que estipula la Constitución. "Nosotros procuramos trabajar bien y trabajamos por el país no tenemos ningún afán", señaló el titular de la Producción.

Sobre este tema, más temprano la vicepresidenta DIna Boluarte afirmó que no estaba enterada de un proyecto de ley del Ejecutivo que planteaba el adelanto de las elecciones generales y que el presidente Pedro Castillo habría optado por obviar ese anunció en su presentación ante el Congreso, como lo afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

"Yo no estaba enterada de ese punto final porque eso no se ha puesto en conocimiento del Consejo de Ministros. Seguramente ha sido algo que el premier (Aníbal Torres) ha conversado con el presidente, pero lo que hemos aprobado es lo que ha dicho el presidente ayer (el martes 15 de marzo) en el Congreso”, dijo a la prensa.

Boluarte consideró que un adelanto de elecciones "es una probabilidad dentro del marco legal", no obstante puntualizó que el discurso ofrecido por Castillo ante el Pleno del Congreso es el que se aprobó en Consejo de Ministros. Cabe recordar, que los mensajes del presidente de la República ante el Congreso deben ser aprobados antes por el Consejo de Ministros.

Congresistas piden acta del Consejo de Ministros

Recientemente, los congresistas Jorge Montoya y Alejandro Cavero, de Renovación Popular y Avanza País, respectivamente, solicitaron formalmente al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, la copia de la reciente sesión del Consejo de Ministros en la que se habría planteado el proyecto de adelanto de elecciones.

El parlamentario de Renovación Popular adelantó que, de ser falsas las declaraciones de Aníbal Torres en las que señaló que el presidente Pedro Castillo no anunció la propuesta de adelanto de elecciones que ya se había previsto en el Consejo de Ministros, procederán a interpelarlo y censurarlo, de ser necesario.

"Ante las declaraciones del premier Anibal Torres respecto a un supuesto proyecto de adelanto de elecciones, he solicitado a la PCM copia del acta de la sesión del Consejo de Ministros para corroborar si es cierto que esta haya sido una propuesta del Gobierno", dijo por su parte Alejandro Cavero.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que en el mensaje que dio el presidente Pedro Castillo ante el pleno del Congreso se decidió retirar un anuncio a última hora, referido a la propuesta de adelanto de elecciones generales.

"Ha faltado un anuncio que, a última hora, hemos decidido, él decidió no hacerlo. Me manifestó, 'doctor, vamos haciendo un último intento por la concertación en el Congreso, para corregir esta inestabilidad política que existe', 'puede ser que podamos lograr ponernos de acuerdo para afrontar los grandes problemas que tiene el país'; por esa razón, no hizo el anuncio de adelanto de elecciones generales, esa es la verdad", dijo.

