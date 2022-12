El Gabinete Ministerial apenas tenía una semana de haber sido conformado. | Fuente: Presidencia

La presidenta Dina Boluarte anunció este sábado, 17 de diciembre, que recompondrá el Gabinete Ministerial que preside Pedro Angulo en respuesta a la convulsión social que atraviesa el país.

El anunció de la jefa de Estado se produjo luego de que los ministros Patricia Correa (Educación) y Jair Pérez (Cultura) presentaran sus renuncias tras el saldo de más de 20 fallecidos que han dejado los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden en Apurímac, Arequipa y Ayacucho.

El equipo ministerial cumplía hoy una semana de haber sido compuesto, pero la jefa de Estado explicó que este Gabinete se conformó para responder a la crisis política que ocasionó el autogolpe del expresidente Pedro Castillo y su detención preventiva por presuntos delitos como rebelión y conspiración.

“Quiero anunciar que el Gabinete, que conformamos en estos momentos de crisis política, ha sido un Gabinete que respondió a esa crisis política. Vamos a recomponer el Gabinete para darle mayor tranquilidad [al país] con profesionales a nuestra población peruana", declaró Boluarte Zegarra desde Palacio de Gobierno.

Boluarte exige al Congreso aprobar adelanto de elecciones

Antes de su anuncio, la mandataria se pronunció sobre lo acontecido ayer sobre la decisión del Pleno de Congreso de no aprobar la reforma constitucional que establecía el adelanto de elecciones generales y el recorte del mandato del Ejecutivo y Legislativo.

En ese sentido, exigió a la representación nacional a "reconsiderar" la votación de ayer respecto al adelanto de los comicios.

"Exijo se reconsidere la votación de adelanto de elecciones. No vengan con pretextos inoficiosos pretendiéndose quedar hasta el 2026. No todos, pero hay un grupo. La abstención es un disfraz. Que el pueblo conozca quienes se quieren ir y quienes se quieren quedar (...) Sin venganzas políticas, sin intereses personales, no sean ciegos y cumplan con lo que la población está exigiéndoles", remarcó.

Asimismo, exhortó a los parlamentarios que votaron en abstención respecto a dicha reforma a que "se definan" ante la población.

"No busquen pretexto, no se abstengan en el voto, voten directamente de cara al país. No se escuden en una abstención (...) Está en vuestras manos el adelanto de elecciones. Ya el Ejecutivo cumplió presentando el proyecto de ley", exigió.