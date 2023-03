Dina Boluarte anuncia reorganización de Autoridad para la Reconstrucción con Cambios: "Hay que trabajar en el campo"

La presidenta dio una conferencia de prensa para explicar los avances sobre los trabajos de prevención ante el peligro del ciclón Yaku | Fuente: RPP

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la reorganización de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios con la finalidad de que brinde una "real solución" frente a las lluvias e inundaciones ante la amenaza del ciclón Yaku. En ese sentido, también informó que las oficinas de esta institución no pueden continuar en Lima.

"La reconstrucción con cambios deberá considerar trasladar sus oficinas al norte del país. No tiene sentido que una entidad funcione en una oficina en el Centro de Lima. Hay que trabajar en el campo y resolver los problemas en el terreno", manifestó en conferencia de prensa.

Dina Boluarte también informó que está preparando un proyecto de ley para la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, la cual señaló tendrá oficinas descentralizadas en todo el país.

"Esta autoridad nacional tendrá 3 objetivos estratégicos: se encargará de ejecutar las obras emblemáticas en todo el territorio nacional, prevención y control de cuencas e inundaciones, y mejoramiento de la cuenca del río Rímac, entre otros", manifestó.

Por otro lado, la jefa de Estado se pronunció sobre el incidente que vivió el viceministro de Prestaciones, Henry Rebaza, en Ayacucho, quien habría estado bebiendo licor tras una actividad oficial. "Aquellas autoridades que se salgan de la línea de trabajo, responsable y honesta deben ser sancionados como corresponde", recalcó. Sin embargo, rechazó la agresión que sufrió el funcionario.

El ministro de Defensa, Jorge Chávez, comentó en la mañana a RPP Noticias que se evaluaba la reorganización de la autoridad, pues pese a los estragos que causó el Fenómeno del Niño Costero en el año 2017, “poco o nada” se ha avanzado en las obras de sistema de drenaje fluvial.

“Si no hacemos eso en un mediano plazo, el próximo año que se presente un escenario similar o peor, con la presencia de un fenómeno del Niño global, vamos a tener más emergencias que no vamos a poder contener si es que no tomamos una acción rápida e inmediata sobre lo que son las obras que se deben llevar a cabo en esta reestructuración de Reconstrucción con Cambios”, declaró.

"En 6 años se ha trabajado casi nada en prevención"

Rosmary Cornejo, presidenta de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), en diálogo con RPP Noticias, señaló que desde que asumió dicho cargo ha iniciado un proceso de reestructuración de la entidad por pedido de la presidenta Dina Boluarte y del premier Alberto Otárola.

Esta reestructuración, según dijo, responde al poco avance que han tenido los proyectos de gestión de ríos y quebradas para prevenir los devastadores efectos de desastres naturales.

La presidenta de la ARCC indicó que su entidad está trabajando en un plan de acción que comprende 3 ejes principales enfocados en acelerar la construcción de obras de prevención.