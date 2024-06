Canciller González-Olaechea sobre viaje de Dina Boluarte a China: "Una visita de Estado no es endosable"

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, enfatizó este miércoles que el viaje de la presidenta Dina Boluarte a China no es 'endosable'; es decir, que ningún otro miembro del Poder Ejecutivo podría liderar ese viaje.

"Me permito, y respetuoso de la facultad exclusiva y excluyente del Congreso, recordar que una visita de Estado no es endosable. Esto quiere decir que, o la realiza la señora presidenta de la República, o no la realiza. No puede ser el jefe de Estado, ante una invitación del más alto nivel, subrogado (sustituido) por el premier o el canciller de la república", manifestó en su sustentación para solicitar la ausencia de la mandataria del país a fin de ir a la nación asiática.

González-Olaechea indicó que si el Congreso aprueba el viaje, la presidenta Dina Boluarte irá con un grupo muy reducido de funcionarios. No obstante, aseguró que el gobierno acatará cualquier decisión que tome el Parlamento al respecto de este pedido.

"Esta visita de Estado, si es aprobada por el Congreso, va a tener claros beneficios en función de la agenda programada para ir cerrando brechas con proyectos que serán en los sectores correspondientes abordados en esta oportunidad", precisó.

El proyecto de resolución legislativa pide que la presidenta de la República pueda salir del territorio nacional del 23 al 30 de junio del 2024. Esto porque el mandatario chino Xi Jinping extendió una invitación a la jefa del Estado para realizar una visita de Estado a ese país.

La última vez que Dina Boluarte salió del país del 15 al 17 de noviembre pasado para participar de la 30° Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Estados Unidos.

Habilitada para gobernar desde el extranjero

El Tribunal Constitucional declaró, a inicios de mayo, como vigente la ley que permite a la presidenta Dina Boluarte gobernar de manera virtual desde el extranjero, al declarar infundada la demanda presentada por un grupo de congresistas.

El TC indicó en la sentencia que esa ley ha habilitado la posibilidad de que cuando el jefe de Estado viaje al extranjero, previa autorización del Congreso, y el país no cuente con vicepresidentes, como es el caso, este mantenga la gestión del Ejecutivo de manera remota.

El Congreso aprobó en junio de 2023 una ley que permite a Boluarte gobernar de forma remota cuando sale del país, ya que hasta ese momento no podía viajar al exterior porque el Gobierno carece de vicepresidentes.

En ese sentido, detalla que en los últimos años, gracias al desarrollo de tecnologías, se han diseñado plataformas telemáticas específicamente para la interacción remota de los participantes que acceden a una sala virtual “en la que se puede debatir, compartir reflexiones y documentos”.

Esa situación se produjo desde que Boluarte, que era vicepresidenta elegida en las elecciones de 2021, asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, tras el autogolpe de Estado fallido por parte del exmandatario Pedro Castillo.