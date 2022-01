Dina Boluarte defiende a Pedro Castillo tras entrevista: "Hay que felicitar al presidente por su sencillez"

El Pedro Castillo ofrece una entrevista al periodista Fernando del Rincón, de CNN. | Fuente: Presidencia

La vicespresidenta de la República, Dina Boluarte, consideró que se debe felicitar la actitud del jefe de Estado, Pedro Castillo, durante una entrevista brindada en vísperas a un medio internacional.

"Él como hombre que viene del Perú profundo y va a atender cada una de las necesidades con conocimiento de causa. Seguramente habrán errores, aquellos que trabajamos cometemos errores, pero en el camino nos vamos rectificando para mejorar. Entonces, hay que felicitar al presidente Pedro Castillo por su sencillez, pero por esa voluntad de trabajar de manera honesta, él ha dicho que no se va a poner ni un solo sol en el bolsillo y así tenemos que trabajar", expresó Boluarte ante la prensa.

La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social se pronunció, además, en torno a la empresaria Karelim López, cuya presencia en Palacio de Gobierno para el cumpleaños de la hija del presidente Castillo fue cuestionada en la mencionada entrevista.

"Lo de la señora Karelim López está siendo tarea de investigación, dejemos eso ahí. En todo caso, ustedes tendrían que preguntarle a la señora Karelim López si está bien o está mal hacer una fiesta en Palacio", respondió.

Boluarte insistió en que este tema viendo siendo investigado por el Ministerio Público y que el presidente Castillo ha dado "todas las facilidades" para las diligencias.

"El tema de Karelim López y las visitas a Palacio y en la casa de Breña está siendo investigado por la Fiscalía, dejemos que esto siga caminando; nosotros como Ejecutivo respetamos las instituciones del Estado dentro su autonomía, y con ajuste al derecho, ellos sabrán actuar", zanjó.

La entrevista con Pedro Castillo

El último lunes, se difundió una entrevista que el presidente Pedro Castillo ofreció al periodista Fernando del Rincón, de la cadena CNN, donde comentó sobre diversos temas de coyuntura.

Al ser interrogado sobre su gestión, el mandatario aseguró que su Gobierno atraviesa por un "proceso de aprendizaje". "Nunca me formé para político, le reitero yo no fui entrenado para Presidente; he venido por el mando del pueblo para no cometer lo mismo", dijo.

El jefe de Estado también fue preguntado por la fiesta infantil que la empresaria Karelim López organizó para su hija. Él reiteró que "fue una sorpresa" enterarse de este evento. "No tengo confianza, jamás la he conocido a esta señora", afirmó.

Al ser consultado por las tres visitas que realizó esta empresaria, registradas por las cámaras de un programa dominical, el mandatario afirmó: "Son editadas y son montadas. Eso está en proceso de investigación. Yo dejo en el despacho de la investigación".





