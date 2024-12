Dina Boluarte exige a la fiscal de la Nación que la cite por caso 'Cofre': "Han transcurrido 79 días y no les interesa mi versión"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta Dina Boluarte emplazó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a que la cite para que dé su declaración en el marco de la investigación que se le sigue por el denominado caso ‘Cofre presidencial’, a raíz del uso de un vehículo asignado a la mandataria que estaría vinculado al prófugo Vladimir Cerrón.

En un mensaje a la Nación, Boluarte señaló que Fiscalía no la ha llamado a declarar por este caso que está abierto desde el pasado 24 de setiembre. En esa línea, exigió a la titular del Ministerio Público a que la cite para dar su versión, así como dijo haberlo hecho ante otros exfiscales.

“Se han creado escenarios hipotéticos y leyendas mediáticas sobre el caso el ‘Cofre’ y la Fiscalía de la Nación ha sido el instrumento de ello; sin embargo, hasta el momento no me han llamado a declarar. Desde el inicio de esta investigación el 24 de setiembre de este caso a hoy han transcurrido 79 días y no les interesa mi versión, pero sí la versión del rumor irresponsable”, dijo.

“Señora fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, desde el 22 de noviembre usted asumió competencias sobre este caso, llámeme y declararé, siempre lo hice y lo seguiré haciendo públicamente se lo pido, se lo exijo, en aras del debido proceso y la presunción de inocencia”, añadió.

No conozco Mikonos

La mandataria rechazó haber acudido al condominio de Mikonos, sino que acudió a “otro lugar” por invitación de una “amiga”, cuya identidad revelará a Fiscalía cuando sea citada para dar su investigación por este caso.

Según precisó, la invitación fue a una reunión familiar en la casa de su amiga y que allí pasó la noche, por lo que dijo que no incurrió en nada irregular. También se refirió a la investigación y rechazó ocultar a delincuentes, en referencia a Vladimir Cerrón.

"Nunca fui a Mikonos, no conozco ese condominio, fui a otro lugar por una invitación y acompañada de una amiga que no es la persona que se dice de modo irresponsable en los medios de comunicación, cuya identidad señalaré cuando el Ministerio Público se digne a llamarme".

“Si me he mantenido en silencio frente a los medios de comunicación ha sido para cautelar mi privacidad, como sé que lo haría cualquiera de ustedes, lo hice por proteger dichos escenarios, pero el morbo creado por este caso no puede perpetuarse en el tiempo, cuyo propósito exclusivo es desestabilizar al Gobierno y construir falsas e inexistentes vacancias”, señaló.

Asimismo, reiteró su llamado a la fiscal de la Nación a que la cite a declarar para no contribuir con “actuaciones irresponsables y ajenas al debido proceso”. “Tiene la obligación de convocarme previamente en aras a mi derecho al debido proceso y ahí sabrá todos los detalles de mi versión”, puntualizó.